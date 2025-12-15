Полицейские сопровождали машины, поэтапно и в безопасном режиме выводя автомобили с опасных участков дороги.

Скрин с видео МВД

В связи с резким ухудшением погодных условий на автодорогах республиканского значения, проходящих по территории Карагандинской области, временно введено ограничение движения транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В результате на направлениях Караганда – Балхаш и Балхаш – Караганда из-за сильного гололеда более 600 автомобилей оказались заблокированными на трассе. Для безопасности водителей и пассажиров были задействованы силы батальона патрульной полиции, а также сотрудники территориальных подразделений. Полицейские сопровождали машины, поэтапно и в безопасном режиме выводя автомобили с опасных участков дороги.

По словам замначальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрата Кайырова, в настоящее время личный состав полиции несет службу в усиленном режиме.

— Несмотря на официально введенный запрет, зафиксированы факты попыток выезда на закрытые участки трассы. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, — подчеркнул Жаскайрат Кайыров.

За выходные дни сотрудниками полиции за выезд на закрытые участки трассы к административной ответственности привлечены четыре водителя. Полиция сообщает, что любые попытки игнорировать введенные ограничения движения будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к административной ответственности.