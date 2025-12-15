Более 600 автомобилей оказались заблокированными на трассе в Карагандинской области

Происшествия
72

Полицейские сопровождали машины, поэтапно и в безопасном режиме выводя автомобили с опасных участков дороги.

Скрин с видео МВД

В связи с резким ухудшением погодных условий на автодорогах республиканского значения, проходящих по территории Карагандинской области, временно введено ограничение движения транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

В результате на направлениях Караганда – Балхаш и Балхаш – Караганда из-за сильного гололеда более 600 автомобилей оказались заблокированными на трассе. Для безопасности водителей и пассажиров были задействованы силы батальона патрульной полиции, а также сотрудники территориальных подразделений. Полицейские сопровождали машины, поэтапно и в безопасном режиме выводя автомобили с опасных участков дороги.

По словам замначальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрата Кайырова, в настоящее время личный состав полиции несет службу в усиленном режиме.

— Несмотря на официально введенный запрет, зафиксированы факты попыток выезда на закрытые участки трассы. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, — подчеркнул Жаскайрат Кайыров.

За выходные дни сотрудниками полиции за выезд на закрытые участки трассы к административной ответственности привлечены четыре водителя. Полиция сообщает, что любые попытки игнорировать введенные ограничения движения будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к административной ответственности.

#Карагандинская область #авто #непогода

Популярное

Все
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Поддержка МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Определились призёры Кубка Федерации бокса Казахстана
В Астане учащихся 0-9 классов перевели на онлайн-обучение
Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 16
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию
Из обычного подростка в бизнес-лидера: завершился очередной цикл обучения проекта «Momentum»
Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане
Уровень доверия Президенту остается высоким: 77% казахстанцев поддерживают его деятельность
Умер известный композитор Левон Оганезов
12 частных судебных исполнителей лишились гослицензий в Шымкенте
Спикер Сената принял участие в презентации сборника о традициях и ценностях казахов XXI века
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Новые коллекционные монеты выпустили в Казахстане
Массовый забег Санта-Клаусов провели в Мексике
Узбекский экономист сравнил промышленное производство Казахстана и Узбекистана
Авиарейс из Шымкента в Тбилиси открыли в РК
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Завершен второй этап строительства проспекта
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Трое сельчан замерзли в буран в ЗКО
Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 16
Последствия буйства стихии ликвидируют в Атырауской области
Пожилой мужчина потерялся в степи и провел ночь в холодном …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]