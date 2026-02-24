Более 70 тигров погибли в Таиланде за две недели

Происшествия,В мире
121
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальный департамент животноводства города Чиангмай, расположенного на севере Таиланда, начал расследование в связи с гибелью 72 из более 240 тигров в парке Tiger Kingdom

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По его данным, все животные умерли менее чем за последние две недели. Причиной назван вирус чумы плотоядных, однако в департаменте пока не знают, как именно произошла вспышка заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«К тому времени, когда мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно», - приводит телеканал комментарий главы департамента Сомчуана Ратанаммунгкланона.

Чиновник при этом обратил внимание на то, что выявление какого-либо заболевания у тигров в целом является довольно сложной задачей. Отмечено, что чума плотоядных поражает дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы. Обычно она встречается у собак, но может поражать и крупных кошек, часто приводя к летальному исходу.

В целях профилактики все контактировавшие с зараженными животными сотрудники парка были помещены под медицинское наблюдение сроком на три недели. Кроме того, администрация Tiger Kingdom закрыла парк для туристов на время проведения дезинфекции.

#Таиланд #тигр #чума

