Национальный департамент животноводства города Чиангмай, расположенного на севере Таиланда, начал расследование в связи с гибелью 72 из более 240 тигров в парке Tiger Kingdom

По его данным, все животные умерли менее чем за последние две недели. Причиной назван вирус чумы плотоядных, однако в департаменте пока не знают, как именно произошла вспышка заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«К тому времени, когда мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно», - приводит телеканал комментарий главы департамента Сомчуана Ратанаммунгкланона.

Чиновник при этом обратил внимание на то, что выявление какого-либо заболевания у тигров в целом является довольно сложной задачей. Отмечено, что чума плотоядных поражает дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы. Обычно она встречается у собак, но может поражать и крупных кошек, часто приводя к летальному исходу.

В целях профилактики все контактировавшие с зараженными животными сотрудники парка были помещены под медицинское наблюдение сроком на три недели. Кроме того, администрация Tiger Kingdom закрыла парк для туристов на время проведения дезинфекции.