Более тысячи пострадавших от паводка семей ожидают соцвыплаты в Актюбинской области

Заявления еще 336 семей рассматриваются комиссией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

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В рамках поручения главы государства в Актюбинской области пострадавшим от паводка продолжают оказывать комплексную помощь.

От актюбинских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступило 1 424 заявления на получение единовременной социальной выплаты. На сегодняшний день по решению местных исполнительных органов 1 088 семьям выплачено более 352 млн тенге.

Заявления еще 336 семей рассматриваются комиссией. При положительном решении этим семьям в общем выплатят более 121 млн тенге.