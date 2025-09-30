В Алматы на территории офиса компании-организатора – CCI Kazakhstan – прошла масштабная акция при поддержке «Recycle Бірге». Жители города сдали свыше 4,5 тонны вторичного сырья. К привычным фракциям – пластику, стеклу и макулатуре – добавились редкие отходы: электроника, ртутьсодержащие лампы, просроченные лекарства, пенопласт и консервные банки.

Кроме того, работали тематичес­кие зоны: книгообмен, обмен рас­тениями, «дармарка» и гаражная распродажа. В результате 180 книг передано в сельские библиотеки, более 250 – Обществу инвалидов

Наурызбайского района.

В Астане экологический субботник прошел на берегу реки Карасу в Косшы при участии студентов Международного университета Астана и Esil University. Сначала волонтеры приняли участие в тренинге по раздельному сбору отходов, а потом соб­рали 35 тонн мусора и передали на переработку 187 кг пластика.

В Шымкенте в субботнике участ­вовали более 100 волонтеров, на переработку передано 150,5 кг пластика.