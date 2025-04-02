Министерство туризма и спорта завершает комплексную работу по актуализации нормативной базы в сфере присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий. На сайте ведомства и в открытых НПА опуб­ликован проект приказа о совершенствовании системы присвоения спортивных званий и разрядов.

коллаж из архива «КП»

В частности, в нем сказано, что присвоение спортивных званий и разрядов осуществляется на основании представлений от аккредитованных спортивных федераций. Была соз­дана рабочая группа с участием специалистов отраслевых управлений, государственных тренеров и представителей федераций, шло детальное рассмотрение каждого вида спорта и согласование изменений в соответствии с действующим реестром.

Ранее присвоение спортивных званий и разрядов осуществлялось по общим требованиям, классифицированным по олимпийским, паралимпийским, нацио­нальным и неолимпийским видам спорта, отдельные нормы которого были предусмотрены по 42 видам. В новом проекте приказа это количество увеличено до 163, в том числе летние олимпийские – 46, зимние олимпийские – 14, паралимпийские – 20, сурдлимпийские – 5, национальные – 12 и неолимпийские виды спорта – 66.

Ключевые изменения в проекте приказа включают обновление подходов по присвое­нию высших званий для заслуженных мас­теров спорта и заслуженных тренеров по олимпийским и не­олимпийским видам спорта, подтверж­дение причастности тренера к спортсмену (введены более четкие требования), международные звания по неолимпийским видам спорта (в некоторых дисциплинах облегчена процедура), уточнены требования по спортивным званиям для взрослых.

Также внедряется балльная оценочная система для ряда видов спорта, разработанная аккредитованными спортивными федерациями. Это позволит учитывать не только призовые места, но и общий уровень выступ­лений спортсменов.

Проект приказа разрабатывался в течение продолжительного времени, проделана масштабная работа. Документ охватывает 163 вида спорта и содержит более 1 200 страниц. Далее пройдет его поэтапное согласование с профильными ведомст­вами и юридическими службами.