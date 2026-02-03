Большинство казахстанцев, опрошенных в ходе независимого социологического исследования, поддержали Конституционную реформу. Граждане также ожидают улучшения личного благосостояния и качества жизни от предлагаемых изменений, передает Kazpravda.kz
Об этом сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов на заседании Конституционной комиссии.
Жандос Шаймарданов напомнил, что работа по масштабной реформе началась еще в октябре 2025 года и неизменно сопровождалась получением прямой обратной связи от граждан.
Так, на момент начала работы Конституционной комиссии поступило более 2 тыс. инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, политических партий и НПО.
Открытая публикация проекта новой Конституции РК также сопровождается свободнойобщественной дискуссией – обращения продолжают поступать через платформу eOtinish. Их количество превысило 4 тыс.
«Вопросы и инициативы граждан в целом группируются по трем ключевым направлениям и отражают конструктивное и позитивное восприятие проводимой реформы», – подчеркнул директор КИСИ.
По его словам, фиксируется смещение общественного восприятия Основного закона. Так, для значительной части граждан Конституция рассматривается уже не только как юридический документ, регулирующий полномочия органов власти, но и как рамочный текст, задающий ценностные ориентиры, принципы развития государства.
«В обращениях граждан отмечается ожидание того, что конституционные нормы будут иметь прикладное значение. Оказывать влияние на повседневную жизнь, социальную справедливость и качество государственных решений», – сообщил Жандос Шаймарданов.
Он отметил, что во втором блоке предложений подчеркивается важность укрепления принципов верховенства права и справедливости, а также последовательной реализации подхода «Закон и порядок» в качестве основы доверия к институтам и равенства всех перед законом.
«Для значительной части граждан ключевым становится то, каким образом Основной закон закрепляет приоритет прав и свобод человека и одновременно формирует понятные и единые правила их защиты. Конституция в этом контексте рассматривается как инструмент, обеспечивающий баланс между свободой личности и национальными интересами», – озвучил директор КИСИ.
При этом он добавил, что баланс интересов волнует население не только в контексте прав и свобод человека, но и в контексте международных обязательств и национального законодательства.
«Также ряд граждан обращают внимание на вопрос о статусе государственного языка. В проекте новой Конституции казахский язык четко закреплен в качестве государственного языка», – подчеркнул Жандос Шаймарданов.
По словам директора КИСИ, еще одним направлением дискуссии является закрепление светского характера государства и системы образования.
«Многие годы в обществе формировался запрос на институциональное разделение религии от государства. В ответ на это ожидание Конституция предлагает отделить религию от государства», – отметил он.
Так, в проекте новой Конституции светскость обозначается как необходимое условие развития современной системы образования, в которой приоритет отдается науке, инновациям и формированию человеческого капитала.
«Опубликованные институтом «Общественное мнение» результаты социологического исследования фиксируют, что 79% опрошенных считают проводимые реформы своевременными. Значительная часть граждан напрямую связывает конституционные изменения с улучшением личного благосостояния и качества жизни. 65% респондентов убеждены, что предлагаемые изменения окажут позитивное влияние на их жизнь», – озвучил Жандос Шаймарданов.
По его словам, подавляющее большинство опрошенных – 78% респондентов – выразили поддержку Конституционной реформе.
«Как показывают результаты независимого социологического исследования, конституционная реформа опирается на широкое вовлечение граждан и общественную поддержку», – заключил директор КИСИ.