Большинство казахстанцев, опрошенных в ходе независимого социологического исследования, поддержали Конституционную реформу. Граждане также ожидают улучшения личного благосостояния и качества жизни от предлагаемых изменений, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Об этом сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов на заседании Конституционной комиссии.

Жандос Шаймарданов напомнил, что работа по масштабной реформе началась еще в октябре 2025 года и неизменно сопровождалась получением прямой обратной связи от граждан.

Так, на момент начала работы Конституционной комиссии поступило более 2 тыс. инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, политических партий и НПО.

Открытая публикация проекта новой Конституции РК также сопровождается свободнойобщественной дискуссией – обращения продолжают поступать через платформу eOtinish. Их количество превысило 4 тыс.

«Вопросы и инициативы граждан в целом группируются по трем ключевым направлениям и отражают конструктивное и позитивное восприятие проводимой реформы», – подчеркнул директор КИСИ.

По его словам, фиксируется смещение общественного восприятия Основного закона. Так, для значительной части граждан Конституция рассматривается уже не только как юридический документ, регулирующий полномочия органов власти, но и как рамочный текст, задающий ценностные ориентиры, принципы развития государства.

«В обращениях граждан отмечается ожидание того, что конституционные нормы будут иметь прикладное значение. Оказывать влияние на повседневную жизнь, социальную справедливость и качество государственных решений», – сообщил Жандос Шаймарданов.

Он отметил, что во втором блоке предложений подчеркивается важность укрепления принципов верховенства права и справедливости, а также последовательной реализации подхода «Закон и порядок» в качестве основы доверия к институтам и равенства всех перед законом.

«Для значительной части граждан ключевым становится то, каким образом Основной закон закрепляет приоритет прав и свобод человека и одновременно формирует понятные и единые правила их защиты. Конституция в этом контексте рассматривается как инструмент, обеспечивающий баланс между свободой личности и национальными интересами», – озвучил директор КИСИ.

При этом он добавил, что баланс интересов волнует население не только в контексте прав и свобод человека, но и в контексте международных обязательств и национального законодательства.

«Также ряд граждан обращают внимание на вопрос о статусе государственного языка. В проекте новой Конституции казахский язык четко закреплен в качестве государственного языка», – подчеркнул Жандос Шаймарданов.

По словам директора КИСИ, еще одним направлением дискуссии является закрепление светского характера государства и системы образования.

«Многие годы в обществе формировался запрос на институциональное разделение религии от государства. В ответ на это ожидание Конституция предлагает отделить религию от государства», – отметил он.

Так, в проекте новой Конституции светскость обозначается как необходимое условие развития современной системы образования, в которой приоритет отдается науке, инновациям и формированию человеческого капитала.

«Опубликованные институтом «Общественное мнение» результаты социологического исследования фиксируют, что 79% опрошенных считают проводимые реформы своевременными. Значительная часть граждан напрямую связывает конституционные изменения с улучшением личного благосостояния и качества жизни. 65% респондентов убеждены, что предлагаемые изменения окажут позитивное влияние на их жизнь», – озвучил Жандос Шаймарданов.

По его словам, подавляющее большинство опрошенных – 78% респондентов – выразили поддержку Конституционной реформе.