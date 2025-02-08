Борьба с самостроем усиливается

По информации местных влас­тей, в последнее время поступает много жалоб на участившиеся случаи самовольного строительства. Опубликованные в социальных сетях фото и видео нелегально построенных объектов собирают сотни возмущенных комментариев пользователей.

– Самострой – не просто нарушение закона, но и потенциальная угроза безопасности граждан, а также ущерб окружающей среде, – подчеркнул представитель управления ГАСК Алматинской области Габиден Узенбаев. – Мы не намерены закрывать глаза на эту проблему. Проверки продолжатся, любые попытки самовольного возведения объектов будут жестко пресечены. По решениям судов все такие постройки демонтируются, а их хозяева подвергаются крупным штрафным санкциям.

По данным ГАСК, в последние два года около 200 хозяйствующих субъектов были оштрафованы на общую сумму свыше 150 млн тенге. Под принудительный снос попало несколько незаконно построенных кирпичных заводов, магазинов, жилых комплексов.

В январе текущего года по административным делам, связанным с нарушениями в сфере строительст­ва, в отношении виновных наложены штрафы на 8,8 млн тенге.

Согласно анализу, проведенному областной прокуратурой, зачастую застройщики в обход закона получают архитектурно-планировочные задания, эскизные проекты и технические условия. Другие нарушители приступают к строи­тельно-монтажным работам, не имея на руках ни проектных документов, ни разрешения ГАСК.

Представители властей просят граждан сообщать им обо всех замеченных фактах самостроя для принятия своевременных жестких мер.

Тем временем в Алматы старто­вала масштабная кампания по сносу торговых точек, незаконно возведенных на земельных участках государственного фонда. По данным пресс-службы городского акимата, в мегаполисе насчитывается около 500 таких сооружений. Их хозяевам направлены уведомления о необходимости добровольного демонтажа строений. В противном случае он будет осуществлен в принудительном порядке.

Кроме того, в ходе мониторинга выявлено 49 мест стихийной уличной торговли, расположенных близ крупных рынков, парков и площадей. За нарушение правил благоустройства территорий, противопожарных и санитарных норм оштрафованы около 2 тыс. торговцев. Контроль над порядком в данной сфере возложен на специальные рабочие комиссии, созданные в каждом из восьми райо­нов Алматы.

В состав комиссий вошли представители госорганов, прокуратуры, полиции, депутаты маслихата, члены Общественного совета города и местного филиала НПП «Атамекен».

К слову, за последние два года в мегаполисе снесено 65 нелегально возведенных объектов, включая замороженные стройки ряда многоквартирных жилых комплексов.