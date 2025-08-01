Предствители команды Казахстана по греко-римской борьбе отметились ещё двумя медалями на крупном международном турнире в Варшаве (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Обе награды были завоеваны в категории до 63 килограммов.

До финала дошел Бакытжан Кабдыл. Он уступил Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан), став в итоге вторым.

Сайфулла Курман в свою очередь завершил выступление с "бронзой".

Отметим, что ранее на третью ступень пьедестала поднялись Диас Калтай (до 82 килограммов) и Ерзат Ерланов (до 97 килограммов).