«Была у меня подруга Людмила…» – так начиналось письмо в редакцию, и дальше следовал пересказ особенностей отношений двух женщин. Как ни праздник – Людмила на пороге с подарком: то кошелек презентует, то гребень для волос. Только подарки эти радости не приносили: после использования расчески у автора полезли волосы (а после того как подарок она «отменила», роскошная шевелюра вернулась), а подаренный кошелек умыкнули вместе с крупной суммой денег. Еще был случай: взятый Людмилой на передержку здоровый молодой кот автора потом еле очухался от такой заботы. Были и другие неприятные совпадения, связанные с визитами подруги: то дети страшно разболеются, то гости переругаются.

Автор продолжала: вроде и находили на меня недобрые мысли, но гнала их – подруга же, старается! А потом, в очередной раз проводив Людмилу домой, она случайно попала кнопкой пульта на трансляцию придверной камеры и увидела, как гостья сидит на корточках на коврике, как будто гладит его и что-то кладет под полотно. Это «что-то» оказалось тремя ржавыми швейными иглами. Дружба закончилась в тот же день по телефону, без выяснения отношений. А рассказ назывался «Бойся данайцев, дары приносящих».

С «данайцами» и сейчас не пусто – наверняка почти у каждой женщины есть заклятая подруга. Я тоже не избежала такого сомнительного удовольствия. Дружить с этой девушкой я не хотела, но она упорно набивалась в товарищи. Стала захаживать в гости, нет-нет в долг брала (кажется, ни разу не вернула). В принципе, интересы у нас совпадали, и я со временем даже как-то привыкла. Правда, всегда бросалось в глаза: появись у меня новая кофточка, купи я шоколадку – выражение лица у товарки менялось, какая-то абсолютная мелочь могла вызвать ее зависть. Дошло до того, что я стала стесняться надевать обновки или рассказывать о чем-то хорошем в принципе. Потому что я, вот глупая, не хотела ее ранить! То есть вместо того, чтобы ноги в руки и дать стрекача от такой «подруги», я переживала за ее душевное равновесие.

Немножко открылись у меня глаза, когда одногруппница поделилась уже своими переживаниями: подруга, приобретенная в институте, совершенно не разделяет с ней радость каких-то маленьких побед.

– Но я прямо вижу, как она радуется, когда у меня что-то случается! – недоумевала сокурсница.

И тут меня, наконец, озарило: так ведь и у меня так же! Как что плохое происходило, «подруга» буквально выпытывала подробности и смаковала последствия, снова и снова возвращалась к теме.

От такой подруги я смогла оторваться, не без труда, надо сказать. А масса моих знакомых так и «дружат» годами. Зачем – совершенно непонятно, какой-то обоюдный мазохизм получается…