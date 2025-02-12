Брендовые телефоны воровали бывшие работники торговой сети в Астане

В Астане ликвидирована схема хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной их крупных торговых сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, используя допуск к электронной системе продаж, в течение двух лет похитила товар на общую сумму более 450 млн тенге.

Технику они реализовывали в разных городах страны.