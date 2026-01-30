Фото: пресс-служба Минобороны

В южных регионах страны Минобороны РК проводит информационно-разъяснительную акцию «Біртұтас ел – біртұтас жер», направленную на повышение престижа воинской службы и патриотическое воспитание допризывной молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Встречи со старшеклассниками и учащимися учебных заведений Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкента проводят представители департаментов воспитательной и идеологической работы, военного образования и науки, Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и движения «Жас сарбаз».

В Таразе во Дворце культуры «Баласагун» мероприятие собрало около тысячи школьников. Представители оборонного ведомства также посетили военную школу-интернат имени Бауыржана Момышулы и школу-гимназию № 1 имени Алихана Бокейханова, где старшеклассники проявили высокий интерес к военным специальностям и обучению в военных вузах.

«В ходе доверительного общения мы увидели искренний интерес ребят к военной профессии и их патриотический настрой. Такие встречи помогают молодежи осознанно подойти к выбору профессии и служению Родине», — отметил старший офицер департамента воспитательной и идеологической работы полковник Даулет Бейсеков.

В городе Арыс Туркестанской области встречи прошли и общеобразовательных школах. Учащимся рассказали об условиях воинской службы, социальных льготах и порядке поступления в военные вузы.

В рамках акции Музей боевой славы Национального военно-патриотического центра представил экспозицию, посвященную подвигам воинов-казахстанцев в годы ВОВ. О героических страницах истории молодежи рассказала руководитель музея, внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова. Яркий эмоциональный отклик у участников также вызвало выступление творческого коллектива НВПЦ.

Сегодня акция «Біртұтас ел – біртұтас жер» проходит в городе Кентау.