Вырастут ли цены на лекарства в Казахстане, ответила министр

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге СЦК ответила на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен после введения маркировки лекарственных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минздрава пояснила, что современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют их отслеживать.

"Например, в Сети снова появилась новость, что казахстанский инсулин появился где-то в Узбекистане, хотя эта информация устаревшая, в прошлом году мы этим вопросом занимались. Так вот, благодаря маркировке таких проблем не будет. Все препараты будут отслеживаться", – сказала министр.

Она также подчеркнула, что цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции.

"Предельные цены на лекарства устанавливаем мы, и мы их отслеживаем. При повышении цен будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством. Роста предельных цен выше коридора допустимых не должно быть", – заключила Ажар Гиният.