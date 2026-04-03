Среди получивших сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обу­чения 16,7 тыс. безработных. Всего на Skills Enbek зарегистрировались более 1,3 млн пользователей, из которых 56,8 тыс. – в текущем году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли около 1,2 млн человек.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, из числа безработных, прошедших обучение, примерно 4 тыс. человек – представители молодежи. В основном обучившиеся – безработные из города Шымкента, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областей.

На сегодняшний день на платформе авторами опубликован 581 курс по различным направлениям, из них 395 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и другим нап­равлениям. В январе – марте 2026 года наибольшее количество сертификатов получено по курсам «Кассир» и «Курс по финансовой грамотности».

Напомним, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «Обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обу­чающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https:⁄⁄skills.enbek.kz⁄ или выбрав раздел «Онлайн-обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz). Обу­чающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материа­ла, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончании обучения человек должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения являет­ся оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz, сообщила пресс-служба ведомства.