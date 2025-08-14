В учебных заведениях идут пос­ледние приготовления к первому звонку, обсуждаются планы и расписание.

Официальное открытие школы № 51 в новом микрорайоне Карагайлы состоялось в апреле этого года. Ранее в микрорайо­не функционировала лишь Назарбаев Интеллектуальная школа. Учащимся обычных общеобразовательных школ было неудобно добираться в разные концы города, некоторые ехали с пересадками. Теперь необходимость в этом отпала. Люди с нетерпением ждали завершения строи­тельства школы на 1 200 мест.

Уже с порога я не прошла фейс­контроль – система безо­пасности меня не пропустила. Так что родители могут быть спокойны: посторонний точно не сможет проникнуть в учебное заведение. По всему периметру установлены видеокамеры, которые подключены к центру оперативного управления.

Одна из главных особеннос­тей школы – это уникальный дизайн, новейшее оборудование и комфортные условия для учеников с особыми образовательными потребностями: специальные подъемники, лифт, просторные классы, оборудованные отдельными санитарными комнатами, пандусы и яркие навигационные указатели – все, что делает обу­чение доступным для каждого. В школе № 51 25 ребят с особыми потребнос­тями. Двое обучаются на дому, остальные учатся наравне со всеми, благо условия позволяют.

Здесь 65 классов, включая два подготовительных, работают около 100 педагогов. В школе 33 учебных кабинета, три компьютерных класса, лаборатории STEM, робототехники, графики и мультимедиа, а также мастерские по бытовой культуре и кулинарии. Для проведения мероприятий есть просторный актовый зал на 250 мест, столовая на 338 мест, биб­лиотека, ресурсный центр, два спортзала, два футбольных поля. Кстати, в библиотеке тоже установлена система Face ID. Светлые кабинеты новой школы оборудованы интерактивными досками, партами и стульями с регулируемыми под рост детей ножками. Стены украшены тематическими рисунками в зависимости от предмета. Изоб­ражения нанесены на стены при помощи 3D-принтера. На втором этаже не просто изображения, а «Слова назидания» Абая.

– Прием в школу ведется как в классы с государственным языком обучения, так и в русские классы. Школа рассчитана на 1 200 мест в одну смену. Но у нас уже учатся 2 500 детей. Сами видите, как нужна была эта школа в микрорайоне Карагайлы, – рассказывает временно исполняю­щий обязанности директора школы № 51 Едил Адильгазы. – Прием педагогов осуществляется на конкурсной основе. Коллектив у нас достаточно молодой – средний возраст составляет 35–40 лет.

Школа № 52 в поселке Водном тоже распахнет свои двери в предстоящем учебном году. Водный – это восточная окраи­на Семея. Добираться туда далековато. Там была лишь одна школа № 34, всех вместить в нее было невозможно. Многим приходилось ездить в 12-ю, что в поселке Восточном, или вовсе в 43-ю, на другой конец города.

Специально для будущих учеников и их родителей в школе прошел день открытых дверей. Собрались более 100 родителей, около 60 учеников и учителя. Гостям показали спортивный и актовый залы, столовую, зал хореографии, кабинеты начальных классов и специализированных предметов, STEM-лаборатории, кабинет робототехники, коворкинг-зоны, библиотеку и читальный зал. На территории школы построены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговые дорожки.

– Начальные и средние классы расположены в отдельных блоках, что обеспечивает младшим школьникам безопасную и комфортную среду. Каждый кабинет оборудован интерактивной доской и новыми компьютерами. Кружки по робототехнике, 3D-моделированию и мультимедиа позволяют детям повышать цифровую грамотность, – отметил исполняющий обязанности директора средней школы № 52 Тилек Сапышев.

В школе 28 современных учебных кабинетов, лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты информатики и робототехники, комната графики и моделирования, мастерские по обработке дерева и металла, кулинарная и швейная мастерские. Для учебного процесса закуплены 30 интерактивных панелей, ноутбуки, стационарные компьютеры и принтеры.

В соответствии с требованиями инклюзивного образования здание также оснащено лифтом, пандусами, тактильными дорожками и специальными санитарными узлами. Для обеспечения безопасности предусмотрены система видеонаблюдения, турникеты, пожарная сигнализация, 19 аварийных выходов и семь лестничных пролетов.

Родители и учащиеся высоко оценили просторные и светлые кабинеты новой школы и отметили, что такой день открытых дверей в области Абай проводится впервые.

– Двое моих внуков будут учиться в этой школе. Здание красивое, построено в соответствии с современными требованиями. Мы обошли кабинеты – все они светлые и просторные. Ученики 1–4-х классов питаются в столовой бесплатно. Актовый зал тоже очень хороший. Начальные классы находятся в восточном блоке, средние – на втором этаже, старшие – на верхнем, – поделилась впечатлениями бабушка школьника Узим Рамазанкызы.

По информации управления образования области Абай, в регионе будет пять школ, построен­ных в рамках проекта «Келешек мектептері». Школа на 300 мест работает в селе Бескарагай, учебное заведение на 600 мест в Аягозском районе откроется этой осенью, а в поселке Восточном в Семее в текущем году начнется строительство школы на 300 мест.