Bus Lane введут по проспекту Мангилик ел в Астане

Пассажиропоток по проспекту составляет 88 тысяч человек в сутки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане по проспекту Мангилик ел на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата

Предварительно это произойдет в 10-ых числах июля, уточнили в столичной транспортной компании CTS.

Отмечается, что при разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.

«Проспект Мангилик ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов. Пассажиропоток по нему составляет 88 тысяч человек в сутки», - отметили в акимате.

Данный участок – 28-ой Bus Lane в городе. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков, добавили в пресс-службе.