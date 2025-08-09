Масштабные сос­тязания, направленные на развитие интереса сельской молодежи к спорту, популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, проводятся один раз в четыре года. В этот раз они проходят сразу на нескольких площадках областного центра по 15 видам спорта.

В первый день соревнований спортсмены из 12 районов состязались в таких видах, как асық ату, бес асық, мини-футбол, волейбол, көкпар, теңге ілу, тоғызкұмалак, настольный теннис и традицион­ная стрельба из лука. В программе также заявлены қазақ күресі, жамбы ату, состязание богатырей («Толағай»), армрестлинг и поднятие гирь.

По словам главного судьи игр Орынбасара Гилымова, основной задачей состязаний является определение сильнейших спорт­сменов региона, которые будут представлять область на респуб­ликанском этапе. Он также отметил, что уровень подготовки спортсменов растет год от года.