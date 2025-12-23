Сегодня расходы на социальную сферу составляют около 53% в структуре госбюджета. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, это более половины всех бюджетных средств и расходы в этом направлении увеличиваются. К примеру, на финансирование системы ОСМС на 2020 год выделялось 300 млрд тенге, а на 2026 год уже запланировано 800 млрд тенге.