Бюджет Казахстана сохраняет социальную направленность — МНЭ
Сегодня расходы на социальную сферу составляют около 53% в структуре госбюджета. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz
По его словам, это более половины всех бюджетных средств и расходы в этом направлении увеличиваются. К примеру, на финансирование системы ОСМС на 2020 год выделялось 300 млрд тенге, а на 2026 год уже запланировано 800 млрд тенге.
«Среднегодовой рост – около 24%. Это хороший и устойчивый темп. Параллельно увеличивались расходы на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи – свыше 1 трлн тенге в 2020 году до 1,7 трлн тенге – план на 2026 год», — отметил Серик Жумангарин.