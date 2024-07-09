Бывший футболист сборной Румынии предположил, почему Роналду не завершает карьеру

Футбол
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Адриан Муту полагает, что звёздный португалец повесит бутсы на гвоздь после того, как сыграет вместе с сыном в одной команде

Фото: Yasser Bakhsh / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру. Что ж, в «Аль-Насре» это возможно, но если бы он играл в другой команде – скажем, в мадридском «Реале», – это было бы сложнее. Думаю, отыграть [вместе] один тайм спустя год вполне возможно», – сказал бывший игрок сборной Румынии.

Напомним Криштиану Роналду-младшему в этом году исполнилось 14 лет.

Ранее стало известно, что старший сын легендарного баскетболиста Леброна Джеймса был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошедшем недавно драфте НБА. Таким образом впервые в истории сильнейшей баскетбольной лиги мира отец и сын сыграют за одну команду.

И кто знает, возможно подобный пример вдохновил суперзвезду мирового футбола воплотить такую же мечту сыграть со своим сыном в одном клубе, перед тем как завершить свою легендарную карьеру.     

#футбол #Роналду #карьера

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