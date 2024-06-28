Впервые в истории НБА отец и сын сыграют в одной команде

Бронни - сын действующей звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА - 2024

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Леброн и Бронни Джеймсы — первый в истории дуэт отца и сына, которые вместе сыграют в НБА. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans.

Напомним, в конце июля прошлого года старший сын легенды НБА пережил остановку сердца во время тренировки.

Ранее агент Леброна Джеймса Рич Пол предостерёг команды НБА от выбора Бронни на драфте, пригрозив им отправить сына легендарного баскетболиста играть в Австралию.