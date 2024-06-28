Впервые в истории НБА отец и сын сыграют в одной команде

Спорт
375
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Бронни - сын действующей звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА - 2024 

Фото: Jason Armond / Contributor / Los Angeles Times / Gettyimages.ru

Леброн и Бронни Джеймсы — первый в истории дуэт отца и сына, которые вместе сыграют в НБА. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans.

Напомним, в конце июля прошлого года старший сын легенды НБА пережил остановку сердца во время тренировки.

Ранее агент Леброна Джеймса Рич Пол предостерёг команды НБА от выбора Бронни на драфте, пригрозив им отправить сына легендарного баскетболиста играть в Австралию. 

 

 

#США #баскетбол #НБА

Популярное

Все
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
«Имя Кенен стало славным в народе...»
Ансамбль народного танца «Қазына» отмечает 35-летие
Массовое пищевое отравление детей произошло в регионе
Врач Магрифа Казбекова смогла выжить в Карлаге благодаря силе духа и любимому делу
Парадоксальная ситуация сложилась вокруг исторических зданий в Семее
Путь длиною в столетия
Быть в постоянном поиске. В преддверии Дня журналистики празднует 80-летний юбилей ученый-краевед, писатель и журналист Толеген Жанабаев
Бойцы невидимого фронта
Акимы и участковые должны владеть основами медиации
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
Деятельность палаты была результативной
С аншлагом в Таразе прошла премьера спектакля «Анна Каренина»
Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
Впервые в истории НБА отец и сын сыграют в одной команде
«Алпамыс» в Стране восходящего солнца
Премьер проверил ход строительства новой ТЭЦ в Кызылординской области
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Новые инструменты защиты бизнеса презентовали в Генпрокуратуре
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в Астане
Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
Казахстанцы смогут чаще летать в Китай
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
Доверенность в один клик
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Женская команда Казахстана завоевала серебро на ЧА по фехто…
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия…
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это…
Команда Казахстана завоевала золото ЧА по фехтованию на шпа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]