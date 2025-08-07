Так, парламентарии посетили ТЭЦ №1 ТОО «Kazakhmys Distribution» в городе Сатпаев, где им рассказали о текущей работе станции, производственных процессах и состоянии оборудования, а также о реализации проектов по реконструкции насосной станции III подъема и магистральной теплотрассы №1.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой также стал одним из центральных в поездке. Сенаторы ознакомились с модернизацией насосной станции II подъема на водозаборе «Уйтас-Айдос», а также строительством водопровода до хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана. По мнению сенаторов, надежное водоснабжение один из главных факторов устойчивого развития региона.

В Жезказгане они также посетили ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», где ознакомились с готовностью объекта к предстоящему отопительному сезону. Отдельное внимание было уделено состоянию хозяйственно-питьевых очистных сооружений и экологическим аспектам функционирования Кенгирского водохранилища.

«Подготовка к отопительному сезону - вопрос, который напрямую затрагивает качество жизни людей. Особенно важно, что на Сатпаевской теплостанции начата установка системы очистки отходящих газов. Ранее в наш адрес поступали обращения от горожан, обеспокоенных экологической ситуацией. Сегодняшние меры - это ответ на их запросы и шаг к снижению вредных выбросов», - сказал Советбек Медебаев.

Кроме того, сенаторы приняли участие в заседании постоянной комиссии областного маслихата, где рассказали о законотворческой деятельности Сената и подтвердили готовность оказывать содействие в решении региональных вопросов.

«Для нас важно ознакомиться с техническим и функциональным состояниемключевых объектов региона. Такие визиты позволяют на месте услышать специалистов, выявить узкие места и оперативно донести информацию до соответствующих госорганов. Только в тесном взаимодействии с местной властью можно добиваться реальных улучшений в инфраструктуре и качестве жизни людей», - отметил Серик Шайдаров.