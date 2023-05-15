Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Астане

Как отметил президент IBA, соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде.

Фото: olympic.kz

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение на официальном заседании в Ташкенте о проведении в 2024 году чемпионата мира по боксу среди женщин в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Заявку представил вице-президент по международным связям Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов. Местом проведения выбрана "Астана", турнир пройдет на "Барыс Арене".

"Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, принимает у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.

Напомним, что в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, на котором сборная Казахстана завоевала 5 медалей, 4 из них - золотые.

Победителей поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.