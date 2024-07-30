Ежегодно в стране в ДТП погибают более 2 тысяч человек - МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава МВД Ержан Саденов озвучил статистику ДТП по стране на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Ежегодно в стране в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 19 тысяч получают увечья.

«На рост ДТП, во-первых, повлияли изменения подходов учета. Второе - рост количества авто. Третье - состояние инфраструктуры. Четвертое – дисциплина водителей», – перечислил спикер.

Саденов посетовал на то, что бюджет на решение проблем аварийности выделяется по остаточному принципу на местах. К примеру, программа «Vision Zero» реализуется только в Алматы и Павлодаре.

По словам главы МВД, программы акиматов по снижению травматизма в ДТП не содержат мер, способных улучшить ситуацию.

«Ключевым решением является создание безопасной дорожной инфраструктуры. Международной практикой доказано ее прямое влияние на аварийность. Вместе с тем, сегодня лишь 3% (3 тыс. из 95 тыс. км) республиканских дорог соответствуют требованиям безопасности. На таких дорогах после реконструкции смертность снизилась в разы», – завил он.

Большую опасность представляют загородные трассы. На них приходятся почти все тяжкие ДТП по причине состояния дорог.

С начала года выдано более 24 тысяч предписаний, наказано 3,5 тысячи должностных лиц. За невыполнение обязанностей ежегодно расследуются около 15 уголовных дел. Однако, это не снижает аварийность. Высокий уровень смертности на трассах Улытау, Жетісу, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской областей.

Так, в июле в Карагандинской области на ремонтируемом участке «Алматы-Екатеринбург» за 2 недели в 3 ДТП погибло 9 человек, травмировано – 14. В Актюбинской области из-за одной ямы в 2-х ДТП пострадало 4 человека, 1 из них погиб.

По словам спикера, требуется строительство более 6 тысяч км дорог с 4-мя и более полосами (1 категория). Кроме того, остро стоит вопрос по инфраструктуре в населенных пунктах. Там совершается 85% ДТП. Четверть смертельных случаев – наезды на пешеходов. Наибольшая их доля приходится на Мангистаускую, Алматинскую, Кызылординскую области. Причины – отсутствие регулируемых пешеходных переходов, освещения, тротуаров.

В целом по стране требуется оборудовать светофорами порядка 600 переходов, – свыше 100 тысяч метров пешеходных ограждений, 15 тысяч км освещения и 60 тысяч км тротуаров.

«Еще одним фактором ДТП является низкая транспортная дисциплина. На 58% больше выявили нарушений ПДД, в том числе на 70% – выездов на встречную полосу», – сказал Саденов.

На 15% возросло число задержанных пьяных водителей. Они подвергнуты адмаресту. По фактам повторного управления в нетрезвом виде рост уголовных дел составил 20%. В 2 раза больше лишены прав злостные нарушители.

Отмечается также проблемы в качестве обучения водителей из-за отсутствия госконтроля в этой сфере. Предлагается возложить эти функции на МВД. Напомним, что премьер-министр поручил взять под учет все автошколы Казахстана.