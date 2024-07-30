Премьер поручил взять под учет все автошколы Казахстана

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По словам премьер-министра, снижение требований к автошколам негативно повлияло на качество подготовки и культуру вождения водителей.

«Сейчас для открытия учебных центров не требуется получение лицензий и разрешений. Во многих из них отсутствует необходимая материальная база. Сегодня из-за исключения административной ответственности за некачественную подготовку, учебный процесс зачастую проводится формально. В этой связи, МВД совместно с заинтересованными госорганами необходимо взять под учет все автошколы», - сказал он на заседании правительства.

По его словам, надо проанализировать международный опыт и, при необходимости, пересмотреть подходы по прохождению подготовки водителей и получения водительских прав.

Также он отметил, что ежегодно растет автопарк страны, но при этом, технические осмотры автомашин проводятся некачественно.

«Центры технического обслуживания работают только по принципу коммерческой выгоды. Вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей всегда должен быть важнее коммерческого интереса отдельных лиц. Пора навести порядок в работе центров технического осмотра. Министерству транспорта поручаю выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств», - сказал Олжас Бектенов.

За 6 месяцев текущего года в ДТП погибло порядка тысячи человек. В правительстве затронули проблемы дорожной инфраструктуры, культуры вождения, покрытия дорог мобильной связью. МВД поручено с акиматами проанализировать аварийность в разрезе каждого региона, усилив надзор на наиболее аварийных участках, акиматам регионов - принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры, увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием.

Глава правительства обратил внимание на показателях смертности пешеходов, в том числе из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров в населенных пунктах.

Ранее с докладом о причинах ДТП выступил глава МВД Ержан Саденов.