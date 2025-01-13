Четыре коллекторских агентства исключили из реестра в Шымкенте

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Информацию об этом прокомментировали в АРРФР, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с приказами начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в городе Шымкент от 10 января 2025 года №01 –ТОО «Коллекторское агентство Jibek Group, №02 – ТОО «Коллекторское агентство Samuryk, №03 – ТОО «Коллекторское агентство «Церера», №04 – ТОО «Коллекторское агентство ААА-Status исключены из реестра коллекторских агентств.

Основанием исключения из реестра в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О коллекторской деятельности» явилось неосуществление коллекторской деятельности в течение 12 последовательных календарных месяцев.

«В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 Закона о КД коллекторское агентство в течение 30 календарных дней после дня получения уведомления уполномоченного органа об исключении его из реестра коллекторских агентств обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «коллекторское агентство», производных от них слов, предполагающих, что оно осуществляет коллекторскую деятельность», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона о КД коллекторское агентство обязано в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Агентства об исключении его из реестра коллекторских агентств уведомить об этом кредиторов, с которыми заключены договоры о взыскании задолженности, лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления, должников, чья задолженность была передана коллекторскому агентству на основании договора о взыскании задолженности, должников, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым были переданы на основании договоров доверительного управления.

Напомним, на прошлой неделе была прекращена работа сразу нескольких коллекторских агентств в Алматы. 

#АРРФР #исключение #реестр #коллекторы #агентства

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