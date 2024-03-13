Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Только за минувшие сутки жертвами атак Израиля стали 88 палестинцев, еще 135 получили ранения

Фото: aa.com.tr

Число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак в блокированном секторе Газа, достигло 31 272. Об этом сообщил пресс-секретарь палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Aa.com.tr.

- Только за минувшие сутки жертвами атак Израиля стали 88 палестинцев, еще 135 человек получили ранения, - сказал аль-Кудра.

Общее число раненых в ходе продолжающихся с 7 октября атак Израиля возросло до 73 024. При этом 72 процента палестинцев, погибших в результате агрессии израильской армии, составляют женщины и дети, - отметил палестинский чиновник.

Израиль за минувшие сутки совершил 10 массовых расправ. Под завалами разрушенных зданий и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут до них добраться из-за препятствий, чиненных со стороны израильских сил, добавил он.

6 марта Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

В конце прошлого года Касым-Жомарт Токаев заявил о праве палестинцев на создание полноценного государства, отметив, что с происходящим в Газе невозможно мириться.

#жертвы #Палестина #Газа

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