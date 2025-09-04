В церемонии их открытия приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов и Мурат Ергешбаев.

В своем выступлении глава профильного министерства подчеркнул, что благодаря системной модернизации и расширению школьной инфраструктуры в стране за два года количество трехсменных школ сократилось в три раза.

– Кызылординская область вошла в число первых регионов, где проблема трехсменных школ решена полностью, – сказал Гани Бейсембаев. – Ранее аналогичные результаты продемонстрировали Шымкент и Акмолинская область. Открытие школ – это не просто строительство зданий, это подарок нашим детям, чтобы они имели возможность учиться в учебных заведениях новой эпохи.

Обращаясь к землякам, Нурлыбек Налибаев отметил, что год назад в рамках проекта «Келешек мектептері» в регионе было запланировано строительство десяти школ на 6 900 мест.

– На сегодня мы ввели в экс­плуатацию девять школ на 5 700 мест, – прокомментировал он. – Десятую комфортную школу планируем открыть ко Дню учителя. Строительство «Келешек мектептері» решило вопросы трехсменного обучения. В регионе полностью решены и проблемы семи аварийных школ. За счет возвращенных активов было профинансировано строи­тельство пяти общеобразовательных учреждений. Пусть в новых школах исполняются мечты и желания каждого ребенка!

Открывшаяся школа на 1 500 мест построена в одном из самых густонаселенных массивов областного центра – микрорайо­не Арай. Теперь школа-лицей № 15 им. Мырзабека Дуйсенова вошла в список самых крупных по вместимости образовательных учреждений региона.

Как сообщила ее директор Кабира Тилеуова, просторное здание разгрузит переполненные классы и позволит обеспечить детей комфортными условиями обучения.

– В старом здании школы, где раньше была больница, не было актового и спортивного залов, были адаптированные кабинеты и столовая, – пояснила она. – В новой школе будут учиться около двух тысяч детей, они будут углубленно изучать предметы естественно-математического направления.

Вторую комфортную школу на 900 мест открыли в пригородном селе Кызылжарма. Как сообщил ее директор Газиз ­Торебаев, школа № 295 построе­на на месте старого здания и полностью отвечает современным стандартам. Из бывшей школы в новую перешли около пятисот учащихся, сейчас идет комплектация ученических классов из близлежащих учебных заведений.

– За последние годы в несколько раз выросло население села Кызылжарма и жилого массива вдоль магистральной улицы аль-Фараби, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Это грозило тем, что близлежащие школы могли перейти на трехсменное обучение. Но теперь дети могут учиться в новой школе, построенной в соответствии с современными требованиями и оснащенной необходимым оборудованием.

На празднике, приуроченном ко Дню знаний, почетными грамотами и благодарственными письмами акима области был отмечен ряд работников образования и представителей подрядных организаций.