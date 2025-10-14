По последним данным, погибло 64 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Дожди, обрушившиеся на пять мексиканских штатов, привели к гибели 64 человек. Об этом сообщает газета El Heraldo.

По данным Национального координационного совета гражданской защиты Мексики, поисково-спасательные работы продолжаются. Власти подчеркивают, что число жертв может увеличиться, так как 74 человека числятся пропавшими без вести.

Глава координационного совета Лаура Веласкес сообщила, что в результате непогоды пострадало более 110 муниципалитетов. Она указала, что большое количество осадков спровоцировало выход нескольких рек из берегов и наводнения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для устранения последствий наводнений будут переброшены более 7 тысяч военнослужащих.

Кроме того, работают 40 единиц тяжелой техники и около 100 специальных транспортных средств для оказания поддержки населению. Для поиска и помощи пострадавшим задействованы 8 самолетов и 9 вертолетов.

Отмечается, что рекордные осадки были зафиксированы 8 октября в штатах Веракрус и Пуэбла. В некоторых населенных пунктах уже начались работы по расчистке улиц.