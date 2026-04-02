Свыше 9 тыс. саженцев, высаженных в рамках республиканской экологичес­кой акции «Таза Қазақстан», украсили территорию региона. К посадке активно подключились как горожане, так и сельчане. А основные работы развернулись в Таразе, где высадили около 2 тыс. молодых деревьев. Из них полторы тысячи – в микрорайоне Байтерек.

Вместе с жителями областного центра участие в экологическом мероприятии приняли руководство области и города, депутаты маслихата, ветераны и молодежь.

В жилом массиве «Кызылабад» в рамках проекта «Зеленый пояс» планируется высадить 20 тыс. саженцев карагача: половину – весной, вторую часть – осенью. Кроме того, на улицах города появятся еще 8 тыс. лиственных и хвойных деревьев первого сорта с закрытой корневой системой.

– Сегодня я вместе с другими представителями молодежи приняла участие в акции по посадке деревьев. Считаю, что свежий воздух, красота нашего дома, чистота и порядок в нем – в наших руках, – заметила волонтер Жанерке Жумыскерова.

Работы по озеленению в микрорайоне Байтерек стали частью более крупного проек­та. Здесь планируется создать современный сквер для отдыха жителей. Территорию полностью озеленят и сформируют уютную и безопасную среду для горожан.

– Хотелось бы придать новому микрорайону красивый облик, создать хорошие условия для семейных прогулок. Радует, что его территория благоустраи­вается общими усилиями местных жителей. Все делается по новым технологиям и с учетом мнений специалис­тов. Выбраны сорта засухоустойчивых деревьев, – рассказал ответственный секретарь городского совета ветеранов

Сауранбек Жамалбеков.

В целом с начала марта в рамках экологической кампании в области уже проведена большая работа. В субботниках приняли участие 15,6 тыс. человек и 840 организаций. За это время высажено 29,6 тыс. деревьев, очищено 1,1 тыс. км улично-дорожной сети, приведены в порядок 318 км арыков и каналов, а также почти 69 тыс. кв. м территорий парков и скверов. На полигоны вывезено около 1,3 тыс. тонн мусора.