Чистота так чистота!

Колонка обозревателя
Наталья Денисова

Есть у меня сосед, который любит наводить порядок: чистить арычок в нашем закоулке, где всего восемь домов, белить бетонные заборы, сгребать в кучи листья, падающие со старых дубов. У нас на углу два таких очень красивых дерева. Сагитжан, глядя на них, восклицает:

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Эх, только цепей и котов ученых не хватает!

И все мы любим хлопотливого Сагитжана, особенно за то, что, делая уборку территории, зовет он поработать и детей округи. Детворе идея собирать дубовые листья и желуди нравится, делают они это с энтузиазмом. Тем более что потом баба Маня, живущая в самом дальнем тупике, пускает их во двор покормить желудями хрюшку Клубничку. И малышня восхищается этим красивым животным и даже приносит Клубничке корочки хлеба, остающиеся на столах после трапезы.

А баба Маня у нас наблюдательная, улыбчивая и добрая, любит поговорить с соседями, стоя на углу улицы. Выходишь из дома, спрашивает:

– Куда идешь?

Возвращаешься обратно и снова слышишь:

– Где была?

При этом у нашей старожилки часто бывают очень меткие фразы и наблюдения. Раз она говорит:

– Как хорошо у нас в переулке, настоящий «Таза Қазақстан», такой, как про него Президент по телевизору говорил: чисто, контейнеры все покрашены, кусты подстрижены, у любого двора палисад в порядке. Сентябрины вон расцвели у каждых ворот – не налюбуешься. Вот только Сагитжан нас немного подводит…

Мы подивились:

– Да что ты, баб Маня, Сагитжан у нас – первый заводила в деле уборки! У него руки золотые! Он детям под дубом столик и скамейки сколотил!

Бабуля покачала головой:

– Еще отец мой Серафим Ефимович говорил, что человек, изо рта которого вылетает скверна, сам – грязь. А Сагитжан у нас без мата фраз не вяжет.

И действительно, крепких слов у Сагитжана в арсенале десятки – где он их только берет... Порой так витиевато выругается, что журить его приходится.

– Да я так эмоции проявляю! – пытается оправдаться он.

Но видно, что мужчине совсем не нравится сравнение с грязью, и он говорит:

– А вот брошу я сквернословить! Чистота так чистота!

Мы улыбнулись и подумали: поживем – увидим, ведь избавляться от дурных привычек для любого человека дело нелегкое.

И видим мы, как Сагитжан старается. Разговаривать он, болтун от природы, меньше не стал. Но когда невмоготу, вместо ругательств теперь изобретает цветастые безобидные фразы, от которых хочется смеяться.

– Дядя Коля, ну не павлин ли ты пышнохвостый, не утконос ли с той Австралии! Машину разве ж можно мыть из шланга прямо в переулке? Здесь же дети на самокатах ездят, а по асфальту, гляди, пена плывет!

Или:

– Эй вы, компания незнакомых мне сурикатов! Чего это вы в людном месте распиваете? У нас под дубом столик стоит не для таких пивохлебов, а чтобы в шахматы играть.­ Идите-ка отсюда на... пикник за три моря!

А вот Сагитжан за покупками в центр города сходил:

– Что за цены на базаре?! Видел я их во сне про тысячу и одну ночь! Они ж меня удивляют, как фокусы Копперфильда!

Три недели прошло, как Сагитжан начал борьбу за чистоту речи, и ни разу за это время матерной фразы от него никто не слышал. И соседи, глядя на этого юморного мужчину, тоже подтянулись, разговаривают на «Будьте любезны!», говорят друг другу приятные слова, по вечерам под дубами играют дружно в лото. И вот это особенно важно, когда один решительный человек становится примером для окружающих. Это круто!

#двор #порядок #соседи #чистота

