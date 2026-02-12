Член Конституционной комиссии разъяснил работникам значение новой Конституции

Конституционная реформа
184
Айман Аманжолова
корреспондент

Предстоящий общенациональный референдум даст каждому гражданину возможность принять важное решение, касающееся судьбы страны, передает Kazpravda.kz

На Актюбинском заводе ферросплавов состоялась встреча, посвященная обсуждению проекта новой Конституции. В ней приняли участие председатель областного маслихата, член Комиссии по конституционной реформе Гулкасима Суентаева, депутат областного маслихата Естай Сисенбаев и трудовой коллектив предприятия.

В начале встречи Гулкасима Суентаева отметила, что в проекте четко закреплены обязательства в сфере трудовых прав, обеспечения безопасных условий труда и своевременной выплаты заработной платы.

«В преамбуле проекта ясно и конкретно отражены ключевые национальные ценности страны, закреплены понятия «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок». Права и свободы человека провозглашаются главным приоритетом государства. Особое значение имеет закрепление трудовых прав на конституционном уровне. Защита прав каждого работника и создание безопасных условий труда будут гарантироваться законом. 15 марта состоится общенациональный референдум. Мы начали разъяснительную работу и открытые обсуждения среди населения о значимости этого документа, определяющего будущее страны», – сказала она, призвав каждого проголосовать на референдуме.

Естай Сисенбаев подчеркнул, что конституционная реформа, реализуемая по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, является решающим шагом в политической модернизации страны.

Проект нового Основного закона подготовлен с учетом общественного запроса и требований времени. Предстоящий общенациональный референдум даст каждому гражданину возможность принять важное решение, касающееся судьбы страны.

«В проекте новой Конституции впервые закрепляется обязанность граждан сохранять окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам. Защита природы становится не рекомендацией, а обязанностью. Этот аспект рассматривается как национальный приоритет. Не будем забывать, что чистота начинается с нас самих», – отметил Естай Сисенбаев.

Проект всесторонне обсуждается в обществе. Эксперты подчеркивают важность конституционного закрепления науки и инноваций как стратегических направлений развития государства.

#Казахстан #реформа

