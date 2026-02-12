На Актюбинском заводе ферросплавов состоялась встреча, посвященная обсуждению проекта новой Конституции. В ней приняли участие председатель областного маслихата, член Комиссии по конституционной реформе Гулкасима Суентаева, депутат областного маслихата Естай Сисенбаев и трудовой коллектив предприятия.

В начале встречи Гулкасима Суентаева отметила, что в проекте четко закреплены обязательства в сфере трудовых прав, обеспечения безопасных условий труда и своевременной выплаты заработной платы.

«В преамбуле проекта ясно и конкретно отражены ключевые национальные ценности страны, закреплены понятия «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок». Права и свободы человека провозглашаются главным приоритетом государства. Особое значение имеет закрепление трудовых прав на конституционном уровне. Защита прав каждого работника и создание безопасных условий труда будут гарантироваться законом. 15 марта состоится общенациональный референдум. Мы начали разъяснительную работу и открытые обсуждения среди населения о значимости этого документа, определяющего будущее страны», – сказала она, призвав каждого проголосовать на референдуме.

Естай Сисенбаев подчеркнул, что конституционная реформа, реализуемая по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, является решающим шагом в политической модернизации страны.

Проект нового Основного закона подготовлен с учетом общественного запроса и требований времени. Предстоящий общенациональный референдум даст каждому гражданину возможность принять важное решение, касающееся судьбы страны.

«В проекте новой Конституции впервые закрепляется обязанность граждан сохранять окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам. Защита природы становится не рекомендацией, а обязанностью. Этот аспект рассматривается как национальный приоритет. Не будем забывать, что чистота начинается с нас самих», – отметил Естай Сисенбаев.

Проект всесторонне обсуждается в обществе. Эксперты подчеркивают важность конституционного закрепления науки и инноваций как стратегических направлений развития государства.