Государственный советник Ерлан Карин и члены Национального курултая приняли участие в акции «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Данная акция стартовала в прошлом году по инициативе Главы государства и уже обрела общенациональный характер.

В рамках кампании Государственный советник и члены Национального курултая высадили деревья в Астане и Алматы.

Члены Национального курултая поддержали акцию «Таза Қазақстан», отметив, что она способствует объединению общества и развитию экологической культуры. В этой связи члены Национального курултая призывают граждан страны активно инициировать и вовлекаться в проекты в поддержку акции.

Ерлан Карин в свою очередь поблагодарил членов Национального курултая за участие и поддержку кампании. Он подчеркнул, что «Таза Қазақстан» является важнейшей составляющей идеологической платформы страны.

Государственный советник также отметил, что данная акция благоприятно влияет на культуру поведения и ответственное, бережное отношение к окружающей среде и в целом к стране.

Таким образом, кампания «Таза Қазақстан» стала основой для формирования новой модели поведения и общественной этики.