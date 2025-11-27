Минувшим летом была организована экспедиция «По следам Чокана Валиханова», побывавшая в Каш­гарии (СУАР КНР). По итогам экспедиции уже издана книга «Край Шести городов». Ее автор – член Союза писателей РК и Казахстанского национального географического общества Исмаил­жан Иминов. Предлагаем читателям отрывок из этой работы.

Последние дни

в Алтышаре

За время своего пребывания в краю шести городов Чокан всесторонне изучил регион. Когда читаешь его научные труды, дневники, то поражаешься широкому диапазону интересов казахского ученого. Из его работ мы узнаем об истории, географии, экономике, этнологии и политической жизни Алтышара.

Чокану нравилось заходить в мечети и медресе, где ученый часами беседовал со священнослужителями. Именно здесь он приобрел редкие рукописи «Тазкирян Султан Сутук Бугра-хан» («История Сатука Бограхана»), «Тазкирян Туглук – Тимирхан» («История Туглук Тимура»), «Тазкирян Ходжагян» («История ходжей»), «Абу Муслим Маурузи». Исследователю удалось создать гербарий, собрать коллекции старинных монет и горных пород, добыть древние грамоты, памятники прикладного и декоративного искусства, образцы художественной керамики древней Кашгарии.

Чокан Валиханов полюбил местных жителей. Он пишет: «Кашгарцы характера доброго, общительного, радушны, трудолюбивы и до крайности вежливы. Все классы педантически соблюдают формы вежливости. Всякий обязан подробно знать и неизменно исполнять уставы приличия, а у беков доходит до мелочности».

Одной из первых казахский ученый выделил этнографичес­кую группу уйгуров. Он отмечает: «Я старался за время своего пребывания в Кашгаре изучить уйгурский язык, на котором говорят в Кашгаре».

Как считал исследователь, наиболее правильное название страны на тот момент – Восточный Туркестан. А говоря о жестоких методах при покорении края или о подавлении многочисленных восстаний, он отдавал свои симпатии уйгурам, сражавшимся с Цинской империей за свою свободу.

Изучая биографии ходжей, я удивлялся, почему некоторые из них носили титул чингизидов – «торе» (например, Валихан-торе). Ответ нашел у Чокана: «Кашгарским ходжам предоставлен титул тюря (торе. – И. И.), присвоенный одним принцам ханской орды. Представители старшей их линии – Магтуми-Азям имеют права на почести, равные с ханом».

Талантливый художник Чокан Валиханов сделал немало рисунков, на которых мы видим мужчин, женщин, детей Алтышара, населенные пункты края. Эти работы бесценны. Они запечатлели быт уйгуров XlX века. Свои рисунки художник писал пером и тушью, иногда рисовал карандашом. Интересны такие его работы, как «Кашгарка», «Голова уйгура и уйгурки», «Прически и головные уборы женщин», «Типы мужчин», «Городские ворота».

В феврале 1859 года Валиханов решил увидеть города Яркенд и Хотан, но это ему не удалось. Во-первых, усилились разговоры о возможном возвращении Валихана-торе в древний город. Но самое главное – в Алтышаре стали открыто говорить, что в крае находится «российский разведчик». Начались проверки…

В результате, так и не доехав до Яркенда, Чокан возвращается в Кашгар, но по дороге он посетил город Янгысар.

Возвращение домой

11 марта 1859 года, пробыв более пяти месяцев в Восточном Туркестане, Чокан Валиханов покинул Кашгар. Экспедиция возвращалась не тем путем, которым прибыла, а другим – по руслу реки Тоин.

На время Чокану пришлось незаметно покинуть караван, чтобы выкопать у вершины Теректы тот самый личный драгоценный дневник с заметками, наблюдениями и описанием деталей, зарытый им 26 сентября.

В течение трех дней путешественники поднимались по руслу реки Тоин. В ущелье было очень холодно, постоянно дул пронизывающий ветер. Очевидно, именно здесь Чокан сильно заболел: простудил легкие.

18 марта 1859 года он достиг озера Чатыр-Куль.

…Вслед за ним, через 166 лет, современная казахстанская экспедиция уверенно двигалась по Торугартскому перевалу. После знойного кашгарского лета мы попали в приятную прохладу гор. Поскольку было решено перейти китайско-киргизскую границу рано утром, выехали из Кашгара на заре. Экспедиция прошла китайский таможенный контроль в Улугчате и двинулась в сторону границы. Расстояние от жаркого Кашгара до перевала 165 км. Их мы преодолели довольно быстро.

Торугартский пограничный пункт между Россией и Китаем был основан в 1881 году. Более 70 лет он был основным, но

в 1952-м главным пограничным пунктом между двумя этими государст­вами на данном участке стал Иркештам, который находится в 165 км к юго-западу.

Однако Торугарт продолжал действовать, хотя уже не в прежних объемах. В 1969 году, когда советско-китайские отношения обострились до предела, пограничный пункт прекратил свое существование. К счастью, он вновь ожил в 1983-м, когда ситуа­ция нормализовалась.

Торугартский перевал находится на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря. Проезжаем десятки километров, но населенных пунктов не видно, лишь изредка можно заметить киргизские юрты, рядом с которыми пасутся лошади и козы. Здесь почти не встретишь овец. Насколько мне известно, в горах их держать опасно, поскольку они становятся легкой добычей для волков, тогда как лошади и козы умеют за себя постоять. Горы зеленые, трава невысокая. В воздухе удивительная свежесть: здесь легко дышится.

Мы поднимаемся все выше и выше. Становится холоднее. В последнее время китайские власти заново прокладывают по Торугартскому перевалу новую асфальтированную дорогу: удивляют масштаб и качество огромной работы. Думаю, что эта трасса будет обслуживать граждан многие десятилетия.

Тщательно проверив документы в последний раз, китайские пограничники пропускают нас на территорию Кыргызстана. Киргизские братья-пограничники встречают нас с улыбкой. Мы рады видеть их родные лица, нам кажется, что мы попали на Родину.

На киргизской земле нас встретил микроавтобус телеканала Turan TV. На нем мы и продолжили свой путь.

Наступил полдень. Автомобиль все так же ехал по перевалу. Стало еще прохладнее. Мои друзья-спутники надели теплые куртки. Температура была около нуля. Недавно в горах прошел град, накрапывал дождь. Погода ассоциировалась с поздней алматинской осенью.

Вдруг мы заметили горное озеро. Это был знаменитый Чатыр-Куль.

Выскочив из автомобиля, стал с восхищением смотреть на его бескрайнюю голубую гладь. Выросший в горах, я видел немало различных озер, но ничего подобного не встречал. Его нельзя сравнить с другими озерами, например, с Иссык-Кулем, где кипела жизнь. Здесь было тихо и безжизненно. Озеро завораживало какой-то особой красотой, я бы даже сказал – ужасаю­щей, мертвой. Оказывается, бывает и такая красота. Долго смотрел на него. От этого чуда природы просто невозможно оторвать глаз.

Я не заметил птиц: очевидно, они здесь обитали, но их не было ни видно, ни слышно. Поз­же с удивлением узнал, что и рыба здесь не водилась, хотя ее можно встретить в небольших речушках, которые впадали в Чатыр-Куль.

«Небесное озеро», так переводится с уйгурского или киргизского языков название этого водоема, лежит на высоте 3 530 м над уровнем моря. Чатыр-Куль – бессточное озеро в Центральном Тянь-Шане. Оно находится в наиболее низкой части Чатыр-Кульской впадины – на месте тектонического разлома, между хребтами Торугарт-Тоо и Атбаш. Площадь озера – 153,5 кв. км.

Когда-то я читал, что берега озера болотистые, и поэтому к ним нельзя подходить близко. Однако не выдержал и побежал к Чатыр-Кулю. Вслед за мной ринулись к водоему и мои друзья-спутники – Роман

Ботабеков, Нуржан Кулумжанов, Улан Дуйсембай. С риском для жизни мы с трудом подкрались к озеру и помыли руки в его ледяной воде…

А Чокан Валиханов в своем дневнике писал так: «18-го числа (по новому стилю – 21 марта 1859 года) мы вышли на довольно обширную долину горного озера Чадыркуль, окруженную со всех сторон горами и одетую глубоким снежным покровом. Озеро Чадыркуль имеет около 10 верст ширины и около 20 длины, оно должно иметь высокое положение, не менее 7 000 футов абсолютной высоты».

Удивительно, что Валиханов, не имея специальных принадлежностей и времени, почти точно определил на глаз площадь Чатыр-Куля.

Академик Алькей Маргулан в свое время подчеркивал: «В этом районе до Валиханова не бывал ни один ученый».

Мы продолжили путь. По этой горной труднодоступной дороге много веков назад тянулись бесконечные караваны Великого шелкового пути. Конечно, мы знали, что недалеко от старой дороги находится одно из старейших архитектурных сооружений – Таш-Рабат. Автомобиль свернул направо, в сторону каменного караван-сарая.

Микроавтобус остановился, и мы вышли из него. Дул холодный ветер, но на душе было тепло, ведь мы уже находились на земле братского народа. Я страшно замерз: как говорится, зуб на зуб не попадал, но на душе было спокойно от того, что мы прошли самый сложный отрезок пути нашей экспедиции и находились в стране, где к моей Родине и к нам относились с большим уважением.

Шел холодный дождь… Перед нами во всей своей красе воссиял каменный дворец Таш-Рабат, в котором я был в 2014 году. Правда, тогда здесь не было зданий: лишь в стороне одиноко стояла киргизская юрта, в которой мы переночевали. А теперь я увидел сразу несколько сооружений, причем одно из них многоэтажное. Наверное, это была гостиница для туристов.

Наша экспедиция находилась в небольшой долине на берегу маленькой речки Таш-Рабат – притоке реки Кара-Коюн. Подошел к горной речке и, выпив набранной в ладони чистой родниковой воды, поблагодарил Аллаха за то, что Он привел меня в эти девственные места во второй раз. Умылся ледяной водой и неожиданно заметил маленькую рыбку. Сразу узнал ее – это был голый осман. Он встречается в реке Каргалы, на берегу которой я вырос.

Вокруг красота и простор: мирно щипали траву не обращавшие ни на кого внимания лошади, а рядом под дождем спал старый пес. Вот и другая собака. Играя и радостно лая, она бегала за щенком. Поздоровавшись, мимо нас прошла молодая красивая киргизка. Вдали паслись козы.

– Исмаилжан, а теперь наступило время посетить каменный замок, – сказал Роман Ботабеков.

Мы вошли в Таш-Рабат. Это уникальное по своей красоте здание: каменный дворец, расположенный в малодоступных горах Центрального Тянь-Шаня. Когда, почему и для каких целей он был построен? На эти вопросы до сих пор нет однозначных ответов. Замок стоит на высоте 3 600 м над уровнем моря. Зимой сюда трудно добраться.

Среднегодовая температура здесь минусовая. В холодное время года она достигает 50 градусов мороза. Даже летом возможны заморозки.

Таш-Рабат находится немного в стороне от Великого шелкового пути – километров 15 от дороги. Очевидно, поэтому многие побывавшие здесь ученые считали, что в прошлом этот дворец выполнял роль монас­тыря. Одни думают, что он был буддистской направленности, но большая часть склоняется к тому, что на этом месте находился христианский монастырь.

Возможно, они правы, но все же я считаю, что Таш-Рабат изначально был построен как воен­ное укрепление на стратегичес­ки важном горном пути (за столетия дорога могла немного сдвинуться в сторону) во времена Караханидов в X–Xl веках (по мнению некоторых ученых – в XlV–XV веках).

Думаю, что стоявший здесь воинский контингент контро­лировал дорогу из Кашгара, Янгысара, Яркенда, Кагалыка, Хотана в Ферганскую долину и в Жетысу. Позже Таш-Рабат стал караван-сараем, где находили приют и защиту купцы из различных стран. Вероятно, во времена Караханидов таких крепостей и караван-сараев было немало, но до нас, к сожалению, дошел лишь он один. Однозначно, такой каменный дворец могло пост­роить только развитое, богатое государство…

Посетивший эти места и увидевший каменный замок за 167 лет до нас Чокан Чингизович Валиханов писал: «Близ выхода дороги из ущелья есть каменное здание Таш-Рабат, от которого горы получили свое название. Рабатом называются на востоке здания, устроенные на больших дорогах для доставления крова путешественникам… Здание сложено из плит глинистого сланца, имеет около 12 сажен длины и около 7 ширины. Длинный коридор ведет в круглый зал (5 аршин в радиусе) со сфероидальным куполом, по бокам коридора сделаны маленькие низкие двери, в которые нельзя войти иначе, как сильно нагнувшись; двери эти ведут в маленькие квадратные и продолговатые комнатки».

Ученый поразительно точно описал Таш-Рабат. Вместе со своими друзьями-коллегами я обошел замок. Мы вошли во все комнаты крепости, в которых имеется тунлик – отверстие, откуда падает свет и выходит дым от огня, рассмотрели зиндан (подземная тюрьма), увидели колодец.

Каменная крепость – это поч­ти квадратное здание (34,8 на 32,4 м). Ворота замка смотрят на восток. Казахский исследователь рассказывал о легенде, по которой нельзя точно сосчитать, сколько комнат в Таш-Рабате – всякий раз выходит разная цифра. Вслед за Чоканом подсчитал и я: у меня вышла 31 комната. В крепости 20 куполов и 11 сводов.

Прощание

с Таш-Рабатом

Долго не хотел я расставаться с Таш-Рабатом, несколько раз обошел его комнаты, садился на пол, залазил на крышу – все хотел представить, как чувствовали себя здесь многие столетия назад странники, как они разводили огонь, готовили пищу, защищали крепость от недругов. Действительно, в переводе с арабского языка «рабат» означает «крепость», а «таш» в переводе с уйгурского или киргизского языков – «камень» (на казахском – «тас»).

Я рассказал своим друзьям-спутникам историю создания древнего военного укрепления. Они тоже долго знакомились с каменным дворцом, удивляясь мастерству и трудолюбию его строителей.

Выйдя из Таш-Рабата, неожиданно заметил коллегу-учителя, с которым познакомился еще в 2014 году. Узнав друг друга, мы разговорились.

– Дуйшен, очевидно, вы проводите в Таш-Рабате почти весь год. Каких животных и птиц можно встретить рядом с крепостью?

– Наверное, вы уже видели ворон и воробьев. Они долетают до наших мест. Также немало куропаток, кекликов. Можно увидеть каменку, луня, трясогузку. К сожалению, беркуты в этих горах стали редкостью, а без них горы, что море без чаек. Хозяин наших мест – снежный барс, который живет высоко в горах. Есть лисы, барсуки. Не редкость и горные волки, которые охотятся на архаров, горных козлов и косуль.

Наступило время прощания с каменным дворцом. Для меня Таш-Рабат – это сакральное место на земле огромного тюркского мира. С грустью я покидал горный замок, который воздвигли мои далекие предки.

Последние дороги Чокана

А теперь вновь вернемся в 1859 год к Чокану Валиханову. Боясь нападения киргизского племени черик, из Таш-Рабата караван двинулся к долине реки Нарын окружной дорогой. Странники достигли ее правого берега, где находилось укрепление Курт­ка. В этом населенном пункте у торговцев осматривали товар и брали закет (налог).

Караван шел долиной реки Нарын и достиг аила главы киргизского рода сарыбаш – Турегельды, бывшего своеобразным таможенником. Здесь Чокан неожиданно столкнулся со смертельной опас­ностью. Один из киргизов указал на ученого, сказав, что это русский офицер, что он видел «Валихана» в Верном…

Старейшина рода выступил с угрозой в адрес Валиханова, пообе­щав, что выдаст его как царского шпиона кокандским властям, а те отрубят ему голову. Но, к счастью, навстречу Чокану двигался казачий отряд, направленный русскими властями, знавшими о возвращении столь ценной экспедиции. Напуганный Турегельды отпустил караван, подарив при этом Чокану и Мусабаю по лошади.

И вот 12 апреля исследователь вернулся с торговым караваном в укрепление Верное. Экспедиция продолжалась в целом десять месяцев и четырнадцать дней. Безус­ловно, это был самый настоящий подвиг ученого и путешественника Чокана Валиханова, совершенный им во имя истории и науки.

Миссия Чокана Чингизовича прошла с большим успехом, но подорвала его здоровье. Он приез­жает в Омск, где лечится и работает над своим отчетом о поездке в Кашгарию.

Основным результатом экспедиции Валиханова стала исследовательская работа «О состоянии Алтышара или Шести восточных городов Китайской провинции Нан-Лy (Малой Бухарии)». Это было первое научное произведение, посвященное краю Шести городов.

В январе 1860 года ученый приез­жает в Петербург. Здесь его сразу же с большим уважением принял император Александр ll, наградивший Чокана Валиханова орденом Святого Владимира 4-й степени. Кроме того, его произвели в штаб-ротмистры, выдали солидную денежную премию и зачислили на службу в Азиатский департамент МИД Российской империи.

Отчет ученого «О состоянии Алтышара…» был опубликован в сокращенном варианте на русском языке и вскоре переведен на английский, немецкий, французский языки. Полный его текст был засекречен и увидел свет лишь в 1904 году. Публикация была подготовлена академиком Николаем Веселовским. Издание этой книги сделало Чокана Валиханова одним из самых знаменитых казахов и ученых-востоковедов своего времени.

До конца дней он мечтал вернуться в Кашгар, хотел быть там российским консулом, но не судьба…

Незадолго до кончины, в 1864–1865 годах, Чокан внимательно следил за новым восстанием в Кашгарии и Илийском крае. Об этом свидетельствуют его письма к генералу Герасиму Колпаковскому.

…Со дня организации научной экспедиции и секретной миссии Чокана Валиханова в Кашгарию прошло 167 лет. За эти годы многое изменилось, но труды замечательного ученого и путешественника до сих не потеряли своей актуальности. К ним еще неоднократно будут возвращаться исследователи, которых будет интересовать история и современное положение государств Центральной Азии.