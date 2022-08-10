Что известно о новом вирусе "Ланъя"

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК рассказала о новом генипавирусе "Ланъя", передает Kazpravda.kz.

Впервые вирус "Ланъя" обнаружили 4 года назад в результате геномного исследования. В дальнейшем за 2 года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая, отметили в МВК.

У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита.

Это зоонозная инфекция, то есть, люди заражаются вирусом от больных животных, пояснили в комиссии.

Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев – коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.

В Казахстане случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, добавили в МВК по нераспространению COVID-19.