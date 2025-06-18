Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Импорт троекратно превышает экспорт

Как отметил на заседании совета вице-президент Нацио­нального союза пчеловодов «Бал-Ара» Сергей Петров, Казах­стан – один из перспективных регионов для развития пчеловодства. В рес­публике на сегодня зарегистрировано около 12 тыс. пчеловодов, из которых значительная часть работает в Восточно-Казахстанской облас­ти. Здесь сосредоточено до 60% всех пчелосемей и производится 80% меда от общего объе­ма по стране. Также в регионе действует завод по переработке и фасовке сладкого деликатеса.

Производство меда в Казахстане сос­тавляет 3,9 тыс. тонн в год, из которых 222,7 тонны экспортируется в Китай, Сау­довскую Аравию, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Иорданию. Тем не менее объем импорта медовой или, скажем так, медоподобной продукции в три раза превышает экспорт, что говорит о несбалансированнос­ти отрасли. При этом в страну завозится товар не самого хорошего качества.

И это при том, что с 2002-го в Казах­стане действует Закон «О пчеловодстве», направленный на поддержку и развитие медового промысла. В соответствии с ним в 2023–2024 годы пчеловоды получили субсидии на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Было профинансировано 12 проектов за счет льготного кредитования более чем на 80 млн тенге, действует Дорожная карта развития пчеловодства на 2025–2027 годы. Развивается цифровизация, внед­ряется платформа Apiglab для анализа видов и учета популяций пчел.

Однако, по мнению отраслевого сообщества, в пчеловодстве сохраняются барье­ры, сдерживающие развитие. В частности, не устранены законодательные ограничения по размещению пасек на пастбищах и в лесном фонде, отсутствуют правовые нормы, стимулирующие пчеловодство как агротехнологический фактор, имеются административные издержки при получении земли пчеловодами, слаб ветеринарный контроль ввоза пчел, что ведет к распространению их болезней, все еще недостаточна господдержка по линии субсидий и льготного кредитования.

Для леса полезней всего медоносы

Эта мысль давно не нова, однако по-прежнему далека от законодательного и организационного воплощения. В высаживаемых нынче лесопосадках, по крайней мере, в северных регионах Казахстана, среди основных древесных пород – лишь сосна да береза. И очень мало медоносной растительности. Между тем медоносы имеют стратегическое значение. Во-первых, это кормовая база для пчел и диких опылителей летом, а в зимний сезон, и это во-вторых, те же ягоды рябины, смородины, жимолости позволяют кормиться птицам и мелкой лесной живности.

По мнению Сергея Петрова, развитию пчеловодства препятствует исключение этой отрасли из состава агропромышленного комплекса, что существенно ограничивает доступ пасечников к земельным участкам.

– Согласно земельному законодательству, пастбища предназначены исключительно для выпаса сельскохозяйственных животных, – посетовал он. – А поскольку отсутствуют нормы, допускающие использование таких земель для пчеловодчес­кой деятельности, размещение пасек на них квалифицируется как не соответствующее целевому назначению. Это влечет за собой административные меры.

Следует отметить, что пчеловодство оказывает также ключевое влияние на урожайность. До 90% сельскохозяйственных культур опыляется пчелами, при этом эффективность опыления повышает урожайность на 60–90%. Важно закрепить данное значение в законодательстве, считают пчеловоды.

То же самое касается лесных угодий. При установке пасеки в лесу урона природе не наносится. От опыления только польза: увеличивается количество семян дикоросов, увеличивается кормовая база.

Пора реформировать нормативную базу

Проблема сокращения популяции пчел и диких опылителей стоит на повестке дня всего мирового сообщества. В Казах­стане проблемой их сохранения и защиты занимаются общественники, волонтеры, пчеловоды. При этом, как считают эксперты, поддержка со стороны государства была бы здесь тоже очень кстати. Хотя бы в виде программы грантов и льготных кредитов.

Также пчеловоды Казахстана призывают реформировать нормативную базу, расширить меры поддержки, обеспечив защиту отечественной пчелиной популяции от бесконтрольного ввоза нерайонированных и потенциально зараженных пчел. Кроме того, предлагается внес­ти необходимое оборудование (медогонки, воскотопки, мобильные и стационарные цеха) в перечень субсидируемой техники.

Что касается стратегически важных вопросов развития пчеловодства в стране, то Национальный союз пчеловодов «Бал-Ара» видит главной проб­лемой развития этой сферы в современном Казахстане тот факт, что основополагающую экспортно ориентированную отрасль сельского хозяйства до сих пор не включили в состав агропромышленного комплекса.

В докладах представителей исполнительной власти о развитии сельского хозяйства пчеловодство и вовсе отсутствует, так же как официальная статис­тика об этой важнейшей сфере аграрного производства.

– Если вести речь о развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности, то нельзя обойти стороной воп­рос о том, что пчелы и дикие опылители опыляют более 75 процентов растений всего мира, позволяя им воспроизводиться, – подчеркнул Сергей

Петров. – Если не будет пчел на полях с масличными культурами, завтра не будет на столе масла. Если пчеловод не выс­тавит пчел на посевы кормовых культур, таких как донник, эспарцет, козлятник, люцерна, они не дадут семян и в будущем травостой выродится, нечем будет кормить домашний и общественный скот. А еще останутся без урожая сады и ягодные плантации.

Эксперты считают, что пчеловодство – не только промысел, дающий полезную для здоровья продукцию, но и стратегическая отрасль сельского хозяйства.

– Используя опыт государств, где пчеловодство развивается как неотъемлемая часть сельского хозяйства, Казахстан сегодня может кардинально изменить сложившуюся ситуацию, – считает вице-президент Национального союза пчеловодов «Бал-Ара». – Благо данная сфера имеет огромный экономичес­кий потенциал, и следует его правильно развивать.

В частности, пчеловоды рес­публики предлагают добавить медоносов в техническую карту сельскохозяйственных животных. Это позволит решить воп­рос законности использования пчеловодами земель сельскохозяйственного назначения. Также предлагается сделать пчеловодство полноценным участником АПК, приравнять держателей пасек к тем же животноводам.