Денежные переводы за рубеж возьмут под контроль

Нацбанк РК утвердил виды и критерии валютных операций, которые с 1 января 2024 года могут быть признаны выводом денег из страны или рассмотрены как уклонение от выполнения требований валютного законодательства

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Правление Нацбанка внесло изменения в правила осуществления валютных операций в РК.

Новые нормы содержат восемь видов подозрительных операций:

заем нерезидента – резиденту (за исключением банка) без перевода денег на счет в банке;

такой же заем резиденту с возникновением его требований к нерезиденту по возврату денег;заем резидента нерезиденту (неаффилированному лицу), если условиями договора не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование займом;

операции по экспорту, при которых срок оплаты нерезидентом превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидента;

аналогичные операции по импорту;

перевод денег резидентом нерезиденту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов на сумму более $50 тыс.;

перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму более $50 тыс.;

безвозмездный перевод денег от резидента в пользу нерезидента на сумму более $50 тыс.

Вместе с тем первые три операции не включают займы, которые возникают в ходе сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции нерезидентов со своими филиалами в Казахстане и операции между представительствами иностранных организаций в стране.

В этом же постановлении Нацбанка определены критерии аффилированности к резиденту – таким может быть признано лицо, которому принадлежит 10% и более голосующих акций в АО резидента, либо которое совместно с таким резидентом находится под контролем третьего лица.

В этих условиях при проведении валютных операций резидент будет подписывать в банке разрешение на передачу данных в органы валютного контроля и правоохранительные органы. Банк также сможет потребовать от клиента дополнительные документы.