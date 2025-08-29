Что ждет казахстанских школьников в новом учебном году

Подробнее об этом рассказали в Национальной академии  образования имени И. Алтынсарина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина к началу 2025-2026 учебного года традиционно подготовила для педагогов, методистов и руководителей школ инструктивно-методическое письмо «Об особенностях организации образовательного процесса в организациях среднего образования  в 2025–2026 учебном году».

По словам президента академии Назипы Аюбаевой, в этом году будет сделан упор не только на качестве образования, но и на укрепление взаимосвязи обучения с воспитанием и ценностями, развитие навыков, отвечающих требованиям цифровой эпохи, а также оказание поддержки каждому ребенку с учетом его индивидуальных особенностей.

Так, например, программа «Адал азамат» интегрирована во все учебные предметы и направлена на воспитание у школьников ключевых ценностей: честности, ответственности и трудолюбия.

Одним из приоритетных направлений также является использование искусственного интеллекта на уроках. 

В академии перечислили особенности  образовательного процесса в 2025-2026 учебном году:

 • продолжительность учебного года в 1-х классах составит 33 учебные недели, во 2–11(12)-х классах – 34 учебные недели;

 • продолжится реализация плана мероприятий по обеспечению преемственности программ дошкольного и начального образования, а также проекта по созданию современной школы нового формата «Келешек мектебі» с целью обеспечения качественного и доступного образования;

 • проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы», охватывающий более 5 тысяч сельских школ в 17 регионах страны, будет продолжен и в новом учебном году;

 • в рамках «Года рабочих профессий» будут открыты профильные классы;

 • во всех школах будут работать педагоги-профориентаторы, обеспечивающие раннюю профессиональную ориентацию учащихся;

 • вступят в силу изменения в правила и условия проведения аттестации педагогов.

– Инструктивно-методическое письмо станет надежным ориентиром для учителей и руководителей школ. Новый учебный год должен не только повысить качество обучения, но и проложить для молодого поколения прочный путь к уверенной и успешной жизни, – подчеркнула Назипа Аюбаева.

Ознакомиться с документом можно, пройдя по этой ссылке.

