Чтоб не для «галочки»

Колонка обозревателя
84
Насихат Оркушпаева

Каждый вечер за ужином мы традиционно обсуждаем то, как прошел день у членов семьи, кто какие эмоции испытал, а главное – что нового осело в наших головах. Особенно увлекательно слушать детей, поскольку их неординарное мышление и восприятие окружающего мира нередко вызывают интерес, а порой и вовсе заставляют нас, взрослых, задуматься о важнос­ти бытия. Но сейчас не об этом, а о факультативных занятиях, которые, как правило, проводятся либо до начала уроков, либо после. И в том, и в другом случаях это время.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однажды один из сыновей с на­деждой спросил: «А можно завтра не идти на факультативный урок?» Видимо, прочитав в родительских глазах некое недоумение, добавил: «Его все равно мало кто посещает, а иногда мы и вовсе сидим в телефонах, ничего не делая». «Вот это поворот!» – пронеслось в голове. Конечно, такой «план» ребенка не одобрили, но тут же в воздухе повис логичный вопрос – насколько эффективно используется время детей?

Согласно нормам законодательства, объем факультативов не должен превышать ту отметку, что заложена в учебной программе. Понятно, что никто не проводит эти допзанятия нахрапом, но и о какой-либо стопроцентной полезности (в нашем случае), видимо, говорить не приходится. Неужто это очередная нагрузка, тщательно упакованная в обертку «внеурочной активности»?

Дабы не быть в суждениях субъек­тивной, позвонила подруге – учителю с колоссальным опытом. Оказалось, что ее ребенок недавно пропустил факультатив, поскольку у детей нет никакого интереса посещать его. Конечно, нельзя судить о системе по отдельно взятым школе или ученику. Нужен комплексный подход, но факт остается фактом: школьники мало заинтересованы в этих допуроках. Да, преподаватели пишут календарный тематический план, утверждают его. Посещаемость отмечается, но труд детей не оценивается. Что в итоге? Отношение у учащихся безответственное. Какой учитель захочет работать в такой атмосфере с полной самоотдачей? Хотя, возможно, такие и есть.

Наша задача не осудить, а понять, как все должно функционировать в идеале. Если смотреть на факультативные занятия как на возможность закрепить тему или получить дополнительные знания, то их проведение – значительный плюс. Ну, не успели дети вникнуть детально в ту или иную тему, учитывая сложность школьной программы, то почему бы им не закрепить пройденный материал на том же дополнительном часе? Однако, как это часто бывает, предмет ведет один учитель, факультативные часы забирает другой. И это хорошо, если коллеги не просто «соседи по цеху», но и единомышленники, душой и сердцем болеющие за знания подрастающего поколения, и могут договориться о закрепительном этапе. Таких, конечно же, мало, в большинстве случаев, как говорят сами педагоги, все работают разрозненно.

Факультативы, если быть откровенными, задумывались как пространство для творчества: место, где ребенок может попробовать себя в новом, не боясь ошибиться. Но в современной практике такие занятия нередко повторяют формат обычного урока: та же атмосфера, те же нормы, те же требования.

Сегодня проведение дополнительных занятий – это своего рода лакмусовая бумажка состояния той или иной школы. Если мы говорим о свободе выбора, то должны предоставлять его ученикам. Если о поддержке детей, то важно минимизировать бумажную волокиту, которой обложены педагоги. Если во главу угла ставим процесс развития учащихся, то пора задуматься о снижении нагрузки на школьников, поскольку добавлять еще один урок в и без того переполненное расписание – идея не из лучших. Главное – понять, что факультативы должны быть во благо умственного, физического, творческого развития мальчишек и девчонок, а не в угоду имитации бурной деятельности.

Все колонки автора
#Образование #школы #занятия #факультативы

Популярное

Все
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Соревнования для юных талантов
Сочетая академизм и современные практики
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Глава государства прибыл в Ашхабад
Труд как зеркало таланта
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Оскорбление есть – наказания нет
Оляпка – хозяйка студеных вод
В интересах Казахстана и Ирана
Реальная господдержка
Новый этап сотрудничества
Идеи, лаборатории и люди
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Итоги большого общественного пути
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Познавать эпоху через творчество
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Оскорбление есть – наказания нет
Когда один двор меняет целый мир
Стертые границы
Белый свидетель сложной судьбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]