Однажды один из сыновей с на­деждой спросил: «А можно завтра не идти на факультативный урок?» Видимо, прочитав в родительских глазах некое недоумение, добавил: «Его все равно мало кто посещает, а иногда мы и вовсе сидим в телефонах, ничего не делая». «Вот это поворот!» – пронеслось в голове. Конечно, такой «план» ребенка не одобрили, но тут же в воздухе повис логичный вопрос – насколько эффективно используется время детей?

Согласно нормам законодательства, объем факультативов не должен превышать ту отметку, что заложена в учебной программе. Понятно, что никто не проводит эти допзанятия нахрапом, но и о какой-либо стопроцентной полезности (в нашем случае), видимо, говорить не приходится. Неужто это очередная нагрузка, тщательно упакованная в обертку «внеурочной активности»?

Дабы не быть в суждениях субъек­тивной, позвонила подруге – учителю с колоссальным опытом. Оказалось, что ее ребенок недавно пропустил факультатив, поскольку у детей нет никакого интереса посещать его. Конечно, нельзя судить о системе по отдельно взятым школе или ученику. Нужен комплексный подход, но факт остается фактом: школьники мало заинтересованы в этих допуроках. Да, преподаватели пишут календарный тематический план, утверждают его. Посещаемость отмечается, но труд детей не оценивается. Что в итоге? Отношение у учащихся безответственное. Какой учитель захочет работать в такой атмосфере с полной самоотдачей? Хотя, возможно, такие и есть.

Наша задача не осудить, а понять, как все должно функционировать в идеале. Если смотреть на факультативные занятия как на возможность закрепить тему или получить дополнительные знания, то их проведение – значительный плюс. Ну, не успели дети вникнуть детально в ту или иную тему, учитывая сложность школьной программы, то почему бы им не закрепить пройденный материал на том же дополнительном часе? Однако, как это часто бывает, предмет ведет один учитель, факультативные часы забирает другой. И это хорошо, если коллеги не просто «соседи по цеху», но и единомышленники, душой и сердцем болеющие за знания подрастающего поколения, и могут договориться о закрепительном этапе. Таких, конечно же, мало, в большинстве случаев, как говорят сами педагоги, все работают разрозненно.

Факультативы, если быть откровенными, задумывались как пространство для творчества: место, где ребенок может попробовать себя в новом, не боясь ошибиться. Но в современной практике такие занятия нередко повторяют формат обычного урока: та же атмосфера, те же нормы, те же требования.

Сегодня проведение дополнительных занятий – это своего рода лакмусовая бумажка состояния той или иной школы. Если мы говорим о свободе выбора, то должны предоставлять его ученикам. Если о поддержке детей, то важно минимизировать бумажную волокиту, которой обложены педагоги. Если во главу угла ставим процесс развития учащихся, то пора задуматься о снижении нагрузки на школьников, поскольку добавлять еще один урок в и без того переполненное расписание – идея не из лучших. Главное – понять, что факультативы должны быть во благо умственного, физического, творческого развития мальчишек и девчонок, а не в угоду имитации бурной деятельности.