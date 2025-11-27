Чтобы тайное стало явным

Технологии
8
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Экологи областного центра Восточного ­Казахстана получили современную мобильную лабораторию с оснащением, определяющим в атмо­сфере основные загрязняющие вещества.

фото автора

Как рассказали в Бюро экологической защиты «Өскемен тынысы», на протяжении многих лет технические возможности местной службы «Казгидромет» и облдепартамента экологии оставляли желать лучшего. Ручные газоанализаторы, которые использовали специалисты при замерах, могли давать погрешность, на стационарных постах ряд компонентов оставался вне контроля – по ним требовались исследования в условиях лаборатории.

– Нашу инициативу по приобретению мобильной лаборатории поддержал спонсор, – рассказала глава экобюро Елена Березинская-Абилова. – Это ­«ГАЗель», которая позволяет оперативно выезжать на место и делать замеры. Общая стои­мость – 65,5 миллиона тенге.

В «начинку» вошли датчики, а также аналитическое оборудование на основе высокоточного электрохимического метода. Специалисты подобрали приборы специально под характерный для Усть-Каменогорска смог: по контролю за диоксидом серы, сероводородом, окислами азота, оксидом углерода, хлороводородом, хлором, аммиаком.

В целом, по данным облдепартамента экологии, эмиссии в атмосферу города составляют 158 тыс. тонн в год. Из этого объе­ма только треть (49,6 тыс. тонн) приходится на долю промпредприятий, и этот показатель благодаря новым технологиям постоянно снижается. Остальное – это вклад печек частного сектора, автотранспорта, всевозможных шашлычных, коптильных и т. д. Только в частном секторе за отопительный сезон сжигают 150–170 тыс. тонн угля. В дни безвет­рия «букет» не только держится на уровне дыхания – химические соединения дают еще опасный для здоровья суммарный эффект.

По словам главы экобюро, главная задача мобильной лаборатории – контроль за состоя­нием атмосферы как раз при неблагоприятных метеоусловиях. Для населения важным являются обязательства производств немедленно снижать нагрузку на 20–50%, если замеры выявят превышения предельно допус­тимых концентраций.

– Все крупные компании на сегодня имеют автоматические сис­темы мониторинга у источников выбросов, – пояснила руководитель экобюро. – И в целом у них понятный экологический ме­неджмент. Но есть масса мелких загрязнителей, которые пока остаются вне контроля. Мы будем их выявлять, будем с ними работать.

ЭкоГАЗель стала самым значимым за последние годы приоб­ретением в техническом парке облдепартамента экологии. К слову, габариты микроавтобуса позволяют также выезжать на замеры вместе с экологами и общественникам «Өскемен тынысы». Результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.

#ВКО #экология #мобильная лаборатория #Өскемен тынысы

Популярное

Все
Сердцу милые мотивы
Секрет жизненной энергии
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Началось строительство сталелитейного завода
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Концепцию создания наукоградов Казахстана представили в пра…
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые техно…
Ракета SpaceX вывела на орбиту 28 интернет-спутников Starli…
Роботы помогают алматинским поликлиникам заботиться о пацие…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]