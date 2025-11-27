Как рассказали в Бюро экологической защиты «Өскемен тынысы», на протяжении многих лет технические возможности местной службы «Казгидромет» и облдепартамента экологии оставляли желать лучшего. Ручные газоанализаторы, которые использовали специалисты при замерах, могли давать погрешность, на стационарных постах ряд компонентов оставался вне контроля – по ним требовались исследования в условиях лаборатории.

– Нашу инициативу по приобретению мобильной лаборатории поддержал спонсор, – рассказала глава экобюро Елена Березинская-Абилова. – Это ­«ГАЗель», которая позволяет оперативно выезжать на место и делать замеры. Общая стои­мость – 65,5 миллиона тенге.

В «начинку» вошли датчики, а также аналитическое оборудование на основе высокоточного электрохимического метода. Специалисты подобрали приборы специально под характерный для Усть-Каменогорска смог: по контролю за диоксидом серы, сероводородом, окислами азота, оксидом углерода, хлороводородом, хлором, аммиаком.

В целом, по данным облдепартамента экологии, эмиссии в атмосферу города составляют 158 тыс. тонн в год. Из этого объе­ма только треть (49,6 тыс. тонн) приходится на долю промпредприятий, и этот показатель благодаря новым технологиям постоянно снижается. Остальное – это вклад печек частного сектора, автотранспорта, всевозможных шашлычных, коптильных и т. д. Только в частном секторе за отопительный сезон сжигают 150–170 тыс. тонн угля. В дни безвет­рия «букет» не только держится на уровне дыхания – химические соединения дают еще опасный для здоровья суммарный эффект.

По словам главы экобюро, главная задача мобильной лаборатории – контроль за состоя­нием атмосферы как раз при неблагоприятных метеоусловиях. Для населения важным являются обязательства производств немедленно снижать нагрузку на 20–50%, если замеры выявят превышения предельно допус­тимых концентраций.

– Все крупные компании на сегодня имеют автоматические сис­темы мониторинга у источников выбросов, – пояснила руководитель экобюро. – И в целом у них понятный экологический ме­неджмент. Но есть масса мелких загрязнителей, которые пока остаются вне контроля. Мы будем их выявлять, будем с ними работать.

ЭкоГАЗель стала самым значимым за последние годы приоб­ретением в техническом парке облдепартамента экологии. К слову, габариты микроавтобуса позволяют также выезжать на замеры вместе с экологами и общественникам «Өскемен тынысы». Результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.