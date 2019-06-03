Фото пресс-службы ComicCon Astana
Впервые в Казахстане и Центральной Азии проходил широко известный всем любителям комиксов, поклонникам видеоигр, любителям фильмов и сериалов - международный фестиваль-выставка Comic Con, передает Kazpravda.kz
.
В казахстанском фестивале приняли участие такие крупные компании, как Disney (Marvel), Amediateka Home of HBO, Nickelodeon, Cartoon Network, Sony Television, Wargaming.
Каждая из компаний подготовила свой стенд, у которого гостей встречали герои знаменитых фильмов и сериалов. Особой популярностью у публики пользовался железный трон от HBO. С первого дня фестиваля желающих сфотографироваться на главном атрибуте вселенной сериала "Игра престолов" не убавлялось.
На Comic Con была девушка в образе матери драконов – Дейнерис. Казахстанская Бурерожденная из дома Таргариенов смогла занять почетное место на железном троне.
Гостей все дни фестиваля ожидала насыщенная программа и специальный гость мероприятия - актер Йохан Филип "Пилу" Асбек - исполнитель роли капитана "Железного флота" Эурона Грейджоя.
"В Казахстане я всего 5 часов, но это уже моя любимая страна", – в первую очередь сказал актер перед тем, как начать автограф-сессию.
Главный зал Конгресс Центра был заполнен полностью, очередь за автографом актера состояла из нескольких тысяч человек. Также за дверями зала находилось не меньшее количество желающих увидеть Пилу своими глазами.
"Ради вашей безопасности, двери зала работают только на выход, как только спадет ажиотаж, мы откроем двери", – объявил в мегафон работник фестиваля.
Как отметили в пресс-службе Comic Con, из-за чрезвычайно большого числа людей, которые пришли практически одновременно, чтобы встретиться с актером, организаторам пришлось на время остановить продажу билетов онлайн.
На пресс-конференции первым вопросом от журналистов для Пилу Асбека был: "Привез ли ты слонов?"
С лицом, полным серьезности, он ответил, что на самом деле он привез слонов, но их забрали на таможне. Он также сообщил, что в его планах приехать в Казахстан еще раз, но уже в качестве туриста.
"Это очень красивая страна, и все должны посетить ее. Если я буду снова приглашен в Казахстан, я скажу: "Спасибо большое! Когда мне нужно там быть?" Когда мы летели сюда, я видел пустыни и степи. Я очень люблю ездить на лошадях, и подумал, что мог бы вернуться сюда с семьей. Чтобы увидеть все красоты Казахстана, нужно приехать не в качестве гостя, а в качестве туриста", – сказал актер.
На протяжении всех трех дней, пока проходил Comic Con, посетители могли не только соприкоснуться с атрибутикой таких феноменов поп-культуры, как "Мстители" и "Игра престолов", но и встретить любимых героев вживую. Гостей радовали своими костюмами профессиональные косплееры из стран СНГ: Ирина Мейер, Илона Бугаева, Геша Петрович, Ксения Шелковская, Григорий Айрапетян и Мария Давыдова.
Так как большинство костюмов косплееры создают сами и относятся к этому процессу очень серьезно, в центральном зале конгресс центра приглашенные гости поделились своим опытом и рассказали обо всех тонкостях своего занятия.
Также в рамках мероприятия проходил косплей-конкурс, где известные косплееры оценивали костюмы казахстанцев и выбирали победителей.
По итогам конкурса, гран-при за лучший образ получил Владислав Шамана из Алматы. Он представил зрителям и жюри костюм персонажа Disruptor из популярной в Казахстане многопользовательской игры Dota2. Его приз составил 1 500 000 тенге или поездка на San-Diego Comic Con 2019.
Первое место заняла Ситора Умарова за создание образа из Dota2 - Legion Commander.
Второе место присудили косбенду Jabari из Алматы. Для участия в конкурсе отец с дочкой выбрали персонажей из киновселенной Marvel "Черная пантера". Для создания костюмов жителей Ваканды они использовали натуральную кожу, шкуру оленя и питона.
Третье место завоевал косбенд "Рецидивисты" из Нур-Султана. Ярослав Гусаков, Александра Гусакова, Даниэль Сайфулин были в костюмах искателей приключений из видеоигры "Darkest dungeon".
Кроме того, на фестивале работал павильон настольных игр, где все желающие могли поиграть в Activity, "Мафию", "Монополию", "Джанга-бум" и новую отечественную игру "Казахское ханство". Также посетители принимали участие в турнире по танцевальной игре "Just Dance", могли узнать подробней о культовой настольной игре "WARHAMMER 4000", созданной еще в 1987 году, и показать свои умения в играх, уже ставших классикой - Mortal Kombat и Tekken третьего поколения.
Еще один огромный зал был отведен под кибер-зону. Тут ежедневно проходили турниры по таким киберспортивным дисциплинам как Dota2, World of tanks и последнему Mortal Kombat 11.
Выставку-фестиваль также посещал аким столицы Бахыт Султанов. На своей странице в
Facebook
он сообщил, что и не подозревал о том, что комиксы столь популярны у казахстанской молодежи.
"Только за первые полтора дня фестиваля, организованного акиматом и национальной компанией ЭКСПО, его посетило более 25 тысяч горожан (и это не считая дошколят). А мы-то думали, что общее число посетителей за три дня будет тысяч 25-28. Если есть интерес, то, думаю, такой фестиваль должен стать традиционным для Нур-Султана", – написал градоначальник.