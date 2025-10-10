Отечественный фильм QAITADAN, снятый на государственные деньги, впервые стал лидером проката. Дебютный полный метр режиссера Думана Еркимбека окупил государственные вложения более чем в пять раз: QAITADAN собрал за три недели проката 1 млрд тенге.

Фото: кадры из фильма

Проект, ставший победителем питчинга в 2023 году, как отметил председатель правления Государственного центра поддержки нацио­нального кино Курманбек Жумагали, является ярким примером того, что в Казахстане для молодых режиссеров и дебютных проектов открываются новые перспективы.

– За последние два года в отечественной киноиндустрии реализован ряд важных реформ, – сказал он. – Среди ключевых – новые правила конкурсного отбора. Их цель – обеспечить справедливость и открытость, а также максимально упростить процесс участия для кинематографистов. Обновлен и механизм голосования экспертного совета. Его члены тщательно оценивают проект – от сценария до этапа производства. Благодаря этому к дебютным проектам привлекается больше внимания, а доверие к работам молодых режиссеров усиливается. Отоб­ранные кинопроекты направляются в производство и сопровождаются вплоть до выхода на большой экран, для этого в центре к каждому проекту закреплен персональный менеджер.

Только в этом году в широкий прокат вышли 12 национальных фильмов. Ключевой приоритет – не количество, а качество.

За последние годы в прокат выпущены все фильмы, ранее хранившиеся в архивах, и представлены широкой пуб­лике. От показов на борту самолетов до стриминг-платформ, от телеканалов до демонстраций в отдаленных селах – возможности для просмотра национального кино значительно расширились.