Дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в южных регионах сохраняется маловодный цикл. Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей. В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона Правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов.

Чтобы исключить риски, Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры. Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.