Дефицит воды до 1 млрд кубов прогнозируется на юге РК: структуру посевов пересмотрят

163

Дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в южных регионах сохраняется маловодный цикл. Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей. В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона Правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов.

Чтобы исключить риски, Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры. Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.

«Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В ряде областей в 2025 году плановые показатели по сокращению влагоемких культур не были исполнены. Акиматам областей до начала вегетации следует провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости перехода на менее водозатратные культуры», — отметил вице-премьер.

#дефицит #вода #посевы

