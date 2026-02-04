В центральном офисе Демократической партии «Ак жол» состоялся Пленум Национального совета партии, участники которого обсудили предложение Парламентской фракции о поддержке проекта новой Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: партия «Ак жол»

О работе над проектом Новой Конституции с сентября 2025 г. в составе Рабочей группы по Парламентской реформе, а затем – в составе Конституционной комиссии рассказал председатель партии Азат Перуашев. Основные положения проекта изложила член фракции Демпартии «Ак жол», Вице-спикер Мажилиса парламента РК Дания Еспаева.

В ходе обсуждения выступили заместитель председателя партии, депутат мажилиса Казыбек Иса, депутат Мажилиса Серик Ерубаев, руководитель аппарата парламентской фракции партии Берик Дюсембинов, председатель филиала Демпартии «Ак жол», депутат маслихата г.Астана Аскар Смагулов, председатель Кызылординского филиала, депутат и председатель комиссии областного маслихата Бауржан Сандыбаев, председатель филиала Алматинской области Мейраш Шынасилова, председатель Карагандинского областного филиала, депутат маслихата области Ермек Абильдин, председатель Акмолинского филиала, депутат и председатель комиссии областного маслихата Саят Сыздыков, председатель филиала по области Жетысу, депутат и председатель комиссии областного маслихата Ермек Егинбаев и другие.

Выступавшие рассказали о личном опыте работы в пользу принимаемых решений (например, по продвижению законопроекта «О парламентской оппозиции», о многолетних дискуссиях вокруг устранения Сената, аргументах в пользу выборов по партийным спискам и др.), поделились мнением по обсуждаемым в обществе вопросам конституционной реформы.

Члены Национального совета единогласно поддержали проект новой Конституции, высказали ряд пожеланий редакционного плана, которые будут направлены в секретариат Конституционной комиссии.