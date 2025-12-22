Фото: Олег Пукас

Это самый короткий день световой день в году. И работа энергетиков наиболее заметна именно в этот день. Это напомнила студентам директор Института энергетики Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Алмагуль Мергалимова, поздравляя будущих энергетиков с праздником.

Студентов также необычно поздравили действующие инженеры и HR-директор столичной энерготехнической компании. Они не только рассказали про инженерно-энергетические проекты, реализуемые сегодня в Казахстане, но и организовали для молодежи необычную профессиональную викторину. Первое место в ней заняла студентка по имени Алина, своим примером опровергнув стереотип, что электроэнергетика – мужская специальность.

Студенты узнали, как на практике выглядит работа инженера-энергетика, с какими задачами и условиями сталкиваются специалисты и какие компетенции сегодня востребованы в отрасли. Инженеры поделились реальными кейсами: от солнечных электростанций до систем аварийного электроснабжения на объектах национальной инфраструктуры.

Отдельный акцент был сделан на карьерных возможностях для молодых инженеров. В МЭК Астана подчеркнули, что профессиональный рост в энергетике сегодня - это не случайность или блат, а выстроенный маршрут. В энергетике вполне возможно стартовать стажером-инженером и вырасти до руководителя, через наставничество и обучение на реальных проектах. В самой компании почти все руководители подразделений окончили столичную «аграрку». Поэтому они и пришли в свою alma mater, чтобы увидеть будущих коллег и рассказать о своем опыте.

Организаторы отмечают, что такие встречи помогают студентам увидеть рабочие профессии и инженерную карьеру без стереотипов, понять, что энергетик – это востребованный профессионал, и молодых специалистов ждут в энергокомпаниях страны.

Встреча была приурочена ко Дню энергетика и Году рабочих профессий, под эгидой которого проходил 2025 год.