Павильон нашей страны, выполненный в символе Шаңырақ, уделяет особое внимание истории, культуре, экономическим показателям, экосистеме, туризму, инвестициям и инновациям, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Сегодня в Осаке состоялось торжественное открытие Национального дня Казахстана в рамках Всемирной выставки EXPO-2025 на тему «Создание общества будущего для нашей жизни», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Организаторы Всемирной выставки EXPO-2025 объявили 10 августа 2025 года – день рождения великого Абая – Национальным днем Казахстана.

В мероприятии приняли участие министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, посол Республики Казахстан в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев, вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Като Акиоши, руководитель Управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Халел Акимжанов, первый заместитель председателя правления АО «НК «QazExpoCongress» - Генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке EXPO-2025 Даулет Еркинбаев, руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Алтынбек Ахметов, председатель правления центра развития туризма «Astana Tourism» Артём Квашук и председатель правления АО «Astana Innovations» Гизат Амиргали.

Главная тема EXPO-2025 раскрывается по трем направлениям: «Спасение жизней», «Расширение прав и возможностей» и «Объединение жизней». Мероприятие проходит с 13 апреля по 13 октября текущего года.

В выставке принимают участие 150 стран и 9 международных организаций. Число посетителей составит около 28,2 млн человек.

В этот день состоялась церемония поднятия государственного флага нашей страны, официальные встречи гостей и участников, а также этно-концерт и парад с участием казахстанских артистов.

В рамках празднования Национального дня 10-11 августа проходят деловые и культурные мероприятия.