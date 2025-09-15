День танкиста отмечают в Казахстане

Служу отечеству!
101
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Вооружённых Силах Казахстана 15 сентября отмечают День танкиста – праздник военнослужащих и ветеранов, чья служба связана с бронетанковой техникой, ставшей символом силы и ударной мощи Сухопутных войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

История праздника уходит в годы Второй мировой войны. В 1941 году по инициативе трудящихся Шымкентской железной дороги в республике был организован сбор средств на строительство танковой колонны. Уже 15 сентября 1942 года на фронт отправились 46 танков с надписью «Комсомолец Казахстана», которые участвовали в ключевых сражениях и дошли до Берлина. Сегодня танковые войска продолжают славные традиции старших поколений. Как отметил Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев, с каждым годом растут профессионализм и мастерство танкистов, совершенствуется техника стрельбы и тактика ведения боя.

В Военном колледже имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня танкиста. В нём приняли участие руководство Министерства обороны, командование Сухопутных войск, ветераны, военнослужащие и кадеты.

От имени министра обороны собравшихся поздравил его заместитель генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. В своем выступлении он отметил роль ветеранов и действующих танкистов в укреплении обороноспособности страны.

- Современные конфликты показывают, что танковые войска остаются одной из решающих сил на поле боя. Танкисты – это символ силы, выучки и слаженности, — сказал заместитель министра обороны.

В честь праздника ветераны и военнослужащие были награждены грамотами и благодарственными письмами. Завершилось мероприятие дефиле роты Почётного караула войсковой части 68665 и праздничной концертной программой Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооружённых Сил РК.

 

#Казахстан #армия #ВСРК #ДеньТанкиста

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
В центре Семея грузовик провалился в яму
День танкиста отмечают в Казахстане
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Apple презентовала iPhone 17
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Чемпион мира служит в рядах Нацгвардии
В Астане 90 военнообязанных призваны на воинские сборы
У курсантов новоселье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]