В Вооружённых Силах Казахстана 15 сентября отмечают День танкиста – праздник военнослужащих и ветеранов, чья служба связана с бронетанковой техникой, ставшей символом силы и ударной мощи Сухопутных войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

История праздника уходит в годы Второй мировой войны. В 1941 году по инициативе трудящихся Шымкентской железной дороги в республике был организован сбор средств на строительство танковой колонны. Уже 15 сентября 1942 года на фронт отправились 46 танков с надписью «Комсомолец Казахстана», которые участвовали в ключевых сражениях и дошли до Берлина. Сегодня танковые войска продолжают славные традиции старших поколений. Как отметил Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев, с каждым годом растут профессионализм и мастерство танкистов, совершенствуется техника стрельбы и тактика ведения боя.

В Военном колледже имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня танкиста. В нём приняли участие руководство Министерства обороны, командование Сухопутных войск, ветераны, военнослужащие и кадеты.

От имени министра обороны собравшихся поздравил его заместитель генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. В своем выступлении он отметил роль ветеранов и действующих танкистов в укреплении обороноспособности страны.

- Современные конфликты показывают, что танковые войска остаются одной из решающих сил на поле боя. Танкисты – это символ силы, выучки и слаженности, — сказал заместитель министра обороны.

В честь праздника ветераны и военнослужащие были награждены грамотами и благодарственными письмами. Завершилось мероприятие дефиле роты Почётного караула войсковой части 68665 и праздничной концертной программой Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооружённых Сил РК.