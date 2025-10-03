В Талдыкоргане в зале областного драматического театра имени Бикен Римовой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На праздник собрались сотни педагогов со всех уголков Жетысу.

Фото Жениса Ыскабая

С искренними поздравлениями к ним обратился заместитель акима области Диас Есдаулетов. Он отметил, что учительский труд требует полной отдачи, огромной ответственности и веры в учеников. Именно педагоги помогают детям обрести знания и ценности, найти призвание, с которым они уверенно войдут во взрослую жизнь.

Ежегодно более трех тысяч учителей проходят курсы повышения квалификации, а выпускники колледжей и вузов пополняют педагогические коллективы. В рамках программы «С дипломом – в село» только за последние три года 1121 молодой специалист получил подъемные пособия, 432 – льготные кредиты на жильё.

Особая благодарность была выражена педагогам-новаторам, среди которых учитель информатики Айбек Аширметов, чьи воспитанники три года подряд становятся победителями международных олимпиад, и учитель математики Жуман Торехан. Теплые слова прозвучали в адрес ветеранов образования – Кулай Тусуповой, Галимы Абишевой, Жумахан Балакарановой, Валентины Спиридоновой, Татьяны Нечаевой, Сагымбалы Тукеновой. Отдельно было отмечено, что сорок лет своей жизни посвятил воспитанию молодёжи единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны Искак Кусаинов, а общий педагогический стаж его династии составляет 222 года. В Панфиловском районе династия педагогов Умбетовых насчитывает 332 года трудовой деятельности.

По словам Диаса Есдаулетова, престиж профессии учителя в обществе растет, что подтверждается стремлением молодежи к педагогике. За последние три года по инициативе акима области выделено 104 гранта на обучение в вузах по педагогическим специальностям.

В этот праздничный день лучшие педагоги региона были отмечены заслуженными наградами. Почётные грамоты акима области получили десять учителей, благодарственные письма – ещё десять, медали «Еңбек ардагері» вручены пятнадцати педагогам. Семь учителей удостоены нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», четырнадцать – знака «Почетный работник образования».

Названы и победители специальных конкурсов. В Панфиловском районе детский сад «Балдырган» признан «Лучшим детским садом» и получил сертификат на один миллион тенге. В Алакольском районе средняя школа имени Д. Кунаева удостоена звания «Лучшая сельская школа» и сертификата на 1 миллион 100 тысяч тенге. В средней школе имени Крылова Панфиловского района работает «Лучший классный руководитель» – Жумабекова Арай Динухамедовна. А звания «Лучший учитель региона» удостоилась Анжелика Викторовна Нестеренко, учитель истории и географии школы имени Н. Алдабергенова Ескельдинского района.

Теплую атмосферу празднику придал концерт, подготовленный областной филармонией и детскими коллективами.

«Замечательный праздник», – поделилась впечатлением Татьяна Ольшанская, преподаватель музыки из Текели, удостоенная медали «Еңбек ардагері». Она отметила, что музыка в профессии педагога – одно из самых прекрасных средств воспитания и формирования культурной среды страны.

Учитель истории и географии Анжелика Нестеренко, признанная лучшей в регионе, подчеркнула, что ее профессия необыкновенно интересна. За двадцать лет работы она разработала собственную образовательную платформу и намерена продолжать трудиться с радостью и вдохновением, расширяя горизонты своих учеников.