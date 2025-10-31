31 октября 1994 года директивой министра обороны было создано Управление связи Генерального штаба Вооруженных сил РК. Событие стало отправной точкой развития современной системы военной связи в армии Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В настоящее время войска связи представляют собой высокомобильные подразделения, оснащенные современными автоматизированными системами управления, средствами защиты каналов передачи данных, радиорелейными и спутниковыми комплексами.

Специалисты войск связи в круглосуточном режиме обеспечивают бесперебойное и устойчивое управление подчиненными соединениями, частями, подразделениями, боевыми средствами и оружием. Свой высокий профессионализм они неизменно подтверждают на стратегических, командно-штабных, специальных учениях и тренировках.

В этом году слаженные, грамотные действия военных связистов на учениях «Боевое содружество», «Десант», «Айбалта», «Бекет» стали залогом успешного выполнения поставленных задач. При их проведении военнослужащие обеспечили развертывание полевых узлов, устойчивое функционирование сетей связи, защищенный обмен информацией между штабами и подразделениями всех уровней.

Профессиональная подготовка магистрантов и докторантов по профильным направлениям осуществляется на кафедре связи и информационной безопасности Национального университета обороны РК. Офицеров-связистов готовят в алматинском Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, сержантский состав – в столичном Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова. Азы военно-учетных специальностей младшего уровня солдаты срочной службы осваивают в учебном центре войск связи в Алматинской области.

В системе управления войсками военные связисты являются гарантами надежных коммуникаций. Они обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск, несение боевого дежурства, организацию боевой подготовки, а также постоянную готовность Вооруженных сил к современным вызовам и угрозам. И эту миссию они выполняют достойно, ответственно и на высоком профессиональном уровне.