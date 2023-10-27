Ранее сообщалось о том, что рассматривается такое предложение

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Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о том, что депозиты казахстанцев не будут облагаться налогом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Отказались от этой идеи. Все, депозиты не будут облагаться налогом", – сказал министр в кулуарах Сената.

Ранее в Мажилисе глава министерства национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о том, что в Казахстане хотят ввести прогрессивный ИПН на депозиты.