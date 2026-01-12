Депутат Мажилиса ознакомился с проблемами обрабатывающей промышленности

Парламент
22

Руководитель депутатской фракции «Народная партия Казахстана» в Мажилисе Магеррам Магеррамов сегодня ознакомился в Астане с деятельностью компании «СтальЦинк», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Мажилис

Компания «СтальЦинк» занимает ведущие позиции в сфере производства дорожных и мостовых ограждений, а также является лидером в Казахстане по оказанию услуг горячего оцинкования металлоконструкций.

В ходе визита депутат Мажилиса отметил, что обрабатывающая промышленность способна стать каркасом новой диверсифицированной экономики страны.

- В прошлом году Глава государства в своем Послании подчеркнул, что пришло время придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности. Наша задача как законодателей - увидеть ситуацию на местах, услышать предпринимателей, понять, какие проблемы сдерживают развитие бизнеса, а также скоординировать работу государства при реализации конкретных мер поддержки отрасли, - подчеркнул Магеррам Магеррамов.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам промышленной безопасности, налогового регулирования и усиления мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. Также обсуждались вопросы реализации продукции, участия отечественных производителей в крупных промышленных и инфраструктурных проектах, ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, доли казахстанского содержания в национальных проектах, внедрения цифровых решений в обрабатывающей промышленности, а также усиления мер по предотвращению ввоза продукции, не соответствующей требованиям безопасности и техническим регламентам.

Депутат Мажилиса подчеркнул важность увеличения числа отечественных товаропроизводителей полного цикла.

Магеррам Магеррамов также отметил, что фракция «Народная партия Казахстана» в прошлом году неоднократно проводила встречи с предпринимателями, работающими в сфере обрабатывающей промышленности. По его словам, такая практика диалога с бизнесом будет продолжена и в 2026 году.

#мажилис

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
В Нью-Дели представили казахскую литературу
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%
Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год
Названы победители «Золотого глобуса»
Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой помощи задержали в Астане
Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции
Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025
В Стамбуле отменили десять процентов рейсов из-за непогоды
Американец купил старый сейф и нашел в нем миллионы долларов
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
35 дворов обновят в этом году в Костанае
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Депутаты обсудили вопросы поставок газа на Атыраускую ТЭЦ
Мажилисмены посетили с рабочей поездкой Кызылординскую обла…
Депутат Мажилиса провел встречу со студентами в Шымкенте
Экспортоориентированное производство в Туркестанской област…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]