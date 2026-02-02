Депутат объяснил, как будет работать Народный совет

Конституционная реформа
75

На собрании фракции партии AMANAT в Мажилисе депутат Жанарбек Ашимжанов подчеркнул, что Халық Кеңесі является важнейшим институтом Конституционных реформ и играет ключевую роль в укреплении доверия между обществом и властью, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Он отметил, что речь идет не только о политической структуре, но и о механизме формирования общественного консенсуса и защиты национальных интересов.

Особое внимание было уделено роли «Халық Кеңесі» в укреплении межэтнического единства и общественного согласия.

«Халық Кеңесі – это не просто формальный консультативный орган, а живой механизм, который реально влияет на программы правительства,  концепции законопроектов и планы регионального развития. Он объединяет этнокультурные объединения, представителей гражданского общества, экспертов и активных граждан для раннего выявления рисков, предотвращения конфликтов на местном уровне и укрепления единой казахстанской идентичности. Халық Кеңесі должен быть инструментом, который не только обсуждает идеи, но и влияет на конкретные решения, обеспечивая согласованность политики и интересов общества», - подчеркнул депутат.

Далее Жанарбек Ашимжанов обратил внимание на практическую значимость работы Халық Кеңесі для регионов: своевременное решение вопросов дорог, воды, занятости, экологии и социальной инфраструктуры напрямую влияет на доверие граждан к власти. Он добавил, что только через эффективную работу Халық Кеңесі рекомендации могут трансформироваться в реальные законопроекты и депутатские инициативы, улучшая жизнь людей.

В заключение депутат отметил, что Халық Кеңесі является общественным продолжением Конституционных реформ, направленных на укрепление внутренней стабильности, национального единства и доверия граждан к государственным институтам.

 

#Казахстан #реформа

